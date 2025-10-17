وزير المالية السعودي: نقف بجانب سوريا ونضع اللمسات الأخيرة على استثمارات كثيرة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الجمعة إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، وإن الكثير من الاستثمارات يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

أكد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، للصحفيين أن من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة.

وأكدت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع سوريا للمساعدة في بناء مؤسسات حيوية، مثل البنك المركزي، من شأنها أن تُسهم في ترسيخ التنمية والنمو.