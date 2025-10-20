باولو: لاعبو الزمالك كانوا على قلب رجل واحد أمام ديكيداها

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض كان لديهم رغبة شديدة في تحقيق الفوز أمام ديكيداها وهو ما تحقق بتسجيل ستة أهداف دون رد.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك قدم المردود الإيجابي أمام بطل الصومال الذي جعله يستحق الفوز واللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، والزمالك هذا الموسم مطالب بتحقيق لقبي الكونفدرالية والدوري".

وأضاف: "يجب أن يتحلى لاعبي الزمالك بالروح القتالية خلال المرحلة المقبلة، وأتمنى أن يسعدوا الجماهير بتحقيق الإنتصارات".