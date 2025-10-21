قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القضاء الإداري: الدفاع عن الوطن شرف ولا يصح لمن تخلف عن التجنيد تمثيل الأمة بمجلس النواب

القضاء الإداري : الدفاع عن الوطن شرف ولا يصح لمن تخلف عن التجنيد تمثيل الأمة بمجلس النواب
القضاء الإداري : الدفاع عن الوطن شرف ولا يصح لمن تخلف عن التجنيد تمثيل الأمة بمجلس النواب
إسلام دياب

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، إن المشرع قد ارتأى في القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية حرمان بعض الفئات بصفة مؤقتة من مباشرة الحقوق السياسية ، في جرائم معينة ومن بينها جريمة التخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وحدد مدة الحرمان في هذه الحالة بأن يكون لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وفي جميع الأحوال لا يسرِ بالحرمان في الحالات المنصوص عليها ، إذا أوقف تنفيذ العقوبة أورد إلى الشخص اعتباره، وفي نفس الوقت اشترط المشرع لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو حتى النواب ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا .

وأكد على ذلك في المادة (11) من ذات القانون الخاص بمجلس الشيوخ ، بالنسبة للأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ حيث اشترط أن يكون الطلب مصحوبا بما يفيد شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وهو ذات الحكم الذي جاءت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مرددة ومؤكدة عليه.

وأضافت المحكمة، أن المشرع الدستوري قد بين الدرجة السامية والمقدسة لواجب الدفاع عن الوطن وأرضه، وجعل التجنيد وسيلة تحقيق ذلك الواجب المقدس ومن ثم يكون التجنيد واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعليه فإن من يتخلص من أداء هذا الواجب المقدس يكون فاقدا لشرط من شروط الصلاحية المطلوب توافرها لعضوية مجلس النواب، وهو ما ينطبق على مجلس الشيوخ، مما يؤكد أنه ضرورة توافر ذلك الشرط ابتداء واستمراره وإذا كان واجب أداء الخدمة العسكرية واجبا مقدسا وشرفا لا يدانيه شرف فإن التخلف عن أداء هذا الواجب أو التخلص أو التهرب منه بأي وسيلة يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار ويكون حائلا بينه وبين شرف تمثيل الأمة .

ومن ثم لا يجوز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس النواب سواء وقعت عليه العقوبة المقررة بالمادة (49) أو تلك المقررة بالمادة (50) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أو غيرها من العقوبات أو لم توقع عليه وسوء رد إليه اعتباره أو لم يرد، إذ لا يستقيم في صحيح التفسير ولا في سائغ التأويل لنص المادة الثامنة من قانون مجلس النواب أن يستوي من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفي منها قانونا وأنه لا حاجة بالقول بأن استلزم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا أن يحرم من تخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح إذ لا تثريب على فرض هذا الحرمان على من لم يسلك سبيل الرشاد وتخلف عما هو واجب مقدس حتى يجاوز سن التجنيد .

ولا يصح التعلل بأنه قد ورد إلى المحكوم عليه في جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية اعتباره ذلك أنه في مجال التحقق من توافر شروط العضوية لمجلس النواب فقد استلزم المشرع في قانون مجلس النواب ومن قبله الدستور ، أن يكون عضو المجلس أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون، ومن ثم فلا محل لنيل شرف عضوية مجلس النواب لمن خالف هذا الحكم القطعي الدلالة والذي تضمن شرطا جوهريا من شروط تولي الولاية العامة المتمثلة في عضوية مجلس النواب.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مباشرة الحقوق السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

القاهرة مركز الثقل الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار

أستاذ علوم سياسية: القاهرة مركز الثقل الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار

رمسيس الثانى

ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.. تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأسوان | القصة الكاملة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القمة المصرية الأوروبية الأولى.. القاهرة تعيد رسم خريطة الشراكة مع أوروبا

بالصور

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد