أصل الحكاية

سيناريو يقلب الموازين.. هل تعيد أمريكا تسعير احتياطي الذهب للتخلص من الدين؟

احتياطي الذهب
أحمد أيمن

في أكتوبر 2025، شهدت أسواق الذهب ارتفاعاً تاريخياً بعد تجاوز سعر الأونصة 3300 دولار، مما أثار الكثير من الجدل في الأوساط المالية الأمريكية. 

يعتبر هذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب مصدر قلق للعديد من المستثمرين والمحللين، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تقييم احتياطيات الذهب الحكومية، التي تُخزن في قاعدة "فورت نوكس".

تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية

وفقاً للعديد من التقارير المالية، فقد تم استبعاد فكرة إعادة تقييم احتياطيات الذهب من قبل وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت. لكن الاقتصاديين يعتقدون أن إعادة تقييم قيمته السوقية الحالية قد تؤدي بالفعل إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر. 

فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك أوف أمريكا، أوضح أن عملية إعادة تقييم الذهب قد تكون مجرد "عملية محاسبية"، لكنها قد تسفر عن تغييرات جذرية في السوق، حيث سيرتفع اعتبار الذهب كأصل حيوي بدلاً من كونه مجرد أثر قديم.

وتحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بأكثر من 261 مليون أونصة من الذهب، ولكن يتم تسجيلها حالياً بسعر قديم يبلغ 42.22 دولار للأونصة، بينما القيمة السوقية الحالية تقارب 3300 دولار. هذا يعني أن القيمة الدفترية الإجمالية للاحتياطي الآن تُقدَّر بحوالي 11 مليار دولار فقط، وهو رقم ضئيل بالنسبة للدين الوطني الذي يتجاوز 34 تريليون دولار. 

إذا تم إعادة تقييم سعر الذهب وفقًا لسعر السوق الحالي، فإن القيمة الإجمالية قد تصل لأكثر من 861 مليار دولار. وفي حال وصول السعر إلى 8000 دولار، فإن القيمة ستتجاوز 2.1 تريليون دولار.

إنقاذ الخزانة الأمريكية 

مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 34 تريليون دولار، يرى العديد من الاقتصاديين أن إعادة تقييم احتياطيات الذهب قد تكون وسيلة لتحسين الميزانية الفيدرالية دون الحاجة إلى طباعة نقود أو رفع الضرائب. 

تاريخياً، استخدم الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أسلوبًا مشابهًا في عام 1933 عندما رفعت الحكومة سعر الذهب من 20.67 إلى 35 دولاراً، مما ساعد في إنقاذ الخزانة الأمريكية.

إذا تمت إعادة تقييم احتياطيات الذهب، فإن الخبراء يتوقعون أن تشعل تلك الخطوة موجة صعود هائلة في الأسعار، حيث يُتوقع أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 8000 دولار على الأقل.

وبحسب الخبراء، يبقى التساؤل قائماً حول إمكانية إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية في ظل الدين الوطني المتزايد. قد تمثل أي تحركات مستقبلية في هذا الاتجاه فرصة لتغيير جذري في النظام المالي، مما يعيد للذهب دوره الحيوي كملاذ آمن وحماية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي.

احتياطي الذهب أسعار الذهب احتياطي الذهب الأمريكي إعادة تسعير الذهب الأمريكي ارتفاع سعر الذهب

