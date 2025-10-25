منصة واحدة لكل شيء.. ChatGPT يجمع بيانات الشركات في مكانٍ واحد

أطلقت شركة OpenAI ميزة جديدة ثورية ضمن منصة ChatGPT تستهدف قطاع الأعمال والمؤسسات، تحت اسم "معرفة الشركة" (Company Knowledge)، وتتيح هذه الميزة لمستخدمي الاشتراكات التجارية (Business / Enterprise / Edu) دمج كافة مصادر بيانات الشركة وتطبيقات العمل في مكان واحد داخل ChatGPT، ما يحوّل المنصة إلى مركز تحكم فائق يسهّل الوصول إلى المعلومات وتحليلها عبر واجهة محادثة واحدة وموحدة.​

جوهر الابتكار: جمع البيانات من جميع التطبيقات في منصة موحدة

تواجه الشركات اليوم تحديًا مع تشتت بياناتها بين عشرات التطبيقات والمنصات – من البريد الالكتروني (Gmail) ومنصات الدردشة (Slack) والتخزين السحابي (Google Drive/SharePoint) إلى GitHub وHubSpot وأنظمة إدارة المشاريع وغير ذلك.

مع ميزة معرفة الشركة يمكن للموظفين، عبر محادثة واحدة مع ChatGPT، الاستفسار والوصول مباشرةً لأي معلومة أو مستند أو سجل تواصل دون الحاجة للبحث اليدوي في مصادر متعددة.​

الميزة تعتمد على نموذج GPT-5 المطور الذي يستطيع التعرّف على مصادر البيانات المتنوعة في الوقت الفعلي وتركيب إجابات دقيقة اعتمادًا على أحدث ملفات الشركة، مع تقديم روابط استشهادية أصلية توصّل المستخدم مباشرة إلى مصدر البيانات.

فعلى سبيل المثال: يمكن لموظف مبيعات طلب تلخيص آخر محادثات الفريق مع عميل محدد، فيستخرج ChatGPT تلقائيًا البيانات من Slack والمستندات من Google Drive وأحدث تذاكر الدعم الفني من HubSpot، ويعرضها في خلاصة موثقة وشاملة.​

التأثير على إنتاجية الشركات وإدارة المعرفة المؤسسية

تشير بيانات OpenAI إلى أن الميزة الجديدة ستعوّض عشرات الساعات الشهرية التي كان يضيعها الموظفون في التنقل بين التطبيقات وتجميع المعلومات يدويًا.

كما يؤكد مسؤولو OpenAI أن المنصة الآن تدعم مركزية القرار والبحث المؤسسي الآمن، مع احترام معايير الأمان والخصوصية واعتماد آليات مصادقة متقدمة تتيح للإدارة ضبط صلاحيات الوصول لكل فريق أو موظف.​

من جانبه صرح براد لايتكاب (مدير العمليات في OpenAI) أن معرفة الشركة غيرت جذريًا طريقة استخدام فرق العمل لمنصة ChatGPT، معتبرًا أنها "الميزة الأكثر تأثيرًا منذ تأسيس المنصة".​

ثورة في المستقبل القريب لإدارة المعلومات الذكية

بهذا التحديث تتحول ChatGPT من مجرد مساعد ذكي نصي إلى منصة تخطيط ومعرفة متكاملة للاستخدام المؤسسي، ما يرفع القدرة التنافسية للشركات في عالم أصبح فيه تحليل وإدارة البيانات أساس كل قرار ناجح.

ويتوقع الخبراء أن تفتح الميزة الباب أمام موجة جديدة من حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الأعمال، تجمع بين الأتمتة، السرعة، والدقة في منصة واحدة قابلة للتخصيص حسب كل شركة.​

بهذه الخطوة، تبدأ OpenAI فصلًا جديدًا في توحيد بيانات الشركات ومساعدتها على استخراج قيمة حقيقية من كل معلومة، بإنتاجية عالية وأمان على أعلى المستويات.