قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
إنقاذ أم وجنينها في ولادة معقدة بمستشفى أشمون العام
أحمد أبو الغيط في حوار خاص مع أحمد موسى | بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منصة واحدة لكل شيء.. ChatGPT يجمع بيانات الشركات في مكانٍ واحد

ChatGPT
ChatGPT
احمد الشريف

أطلقت شركة OpenAI ميزة جديدة ثورية ضمن منصة ChatGPT تستهدف قطاع الأعمال والمؤسسات، تحت اسم "معرفة الشركة" (Company Knowledge)، وتتيح هذه الميزة لمستخدمي الاشتراكات التجارية (Business / Enterprise / Edu) دمج كافة مصادر بيانات الشركة وتطبيقات العمل في مكان واحد داخل ChatGPT، ما يحوّل المنصة إلى مركز تحكم فائق يسهّل الوصول إلى المعلومات وتحليلها عبر واجهة محادثة واحدة وموحدة.​

جوهر الابتكار: جمع البيانات من جميع التطبيقات في منصة موحدة

تواجه الشركات اليوم تحديًا مع تشتت بياناتها بين عشرات التطبيقات والمنصات – من البريد الالكتروني (Gmail) ومنصات الدردشة (Slack) والتخزين السحابي (Google Drive/SharePoint) إلى GitHub وHubSpot وأنظمة إدارة المشاريع وغير ذلك. 

مع ميزة معرفة الشركة يمكن للموظفين، عبر محادثة واحدة مع ChatGPT، الاستفسار والوصول مباشرةً لأي معلومة أو مستند أو سجل تواصل دون الحاجة للبحث اليدوي في مصادر متعددة.​

الميزة تعتمد على نموذج GPT-5 المطور الذي يستطيع التعرّف على مصادر البيانات المتنوعة في الوقت الفعلي وتركيب إجابات دقيقة اعتمادًا على أحدث ملفات الشركة، مع تقديم روابط استشهادية أصلية توصّل المستخدم مباشرة إلى مصدر البيانات. 

فعلى سبيل المثال: يمكن لموظف مبيعات طلب تلخيص آخر محادثات الفريق مع عميل محدد، فيستخرج ChatGPT تلقائيًا البيانات من Slack والمستندات من Google Drive وأحدث تذاكر الدعم الفني من HubSpot، ويعرضها في خلاصة موثقة وشاملة.​

التأثير على إنتاجية الشركات وإدارة المعرفة المؤسسية

تشير بيانات OpenAI إلى أن الميزة الجديدة ستعوّض عشرات الساعات الشهرية التي كان يضيعها الموظفون في التنقل بين التطبيقات وتجميع المعلومات يدويًا.

كما يؤكد مسؤولو OpenAI أن المنصة الآن تدعم مركزية القرار والبحث المؤسسي الآمن، مع احترام معايير الأمان والخصوصية واعتماد آليات مصادقة متقدمة تتيح للإدارة ضبط صلاحيات الوصول لكل فريق أو موظف.​

من جانبه صرح براد لايتكاب (مدير العمليات في OpenAI) أن معرفة الشركة غيرت جذريًا طريقة استخدام فرق العمل لمنصة ChatGPT، معتبرًا أنها "الميزة الأكثر تأثيرًا منذ تأسيس المنصة".​

ثورة في المستقبل القريب لإدارة المعلومات الذكية

بهذا التحديث تتحول ChatGPT من مجرد مساعد ذكي نصي إلى منصة تخطيط ومعرفة متكاملة للاستخدام المؤسسي، ما يرفع القدرة التنافسية للشركات في عالم أصبح فيه تحليل وإدارة البيانات أساس كل قرار ناجح. 

ويتوقع الخبراء أن تفتح الميزة الباب أمام موجة جديدة من حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الأعمال، تجمع بين الأتمتة، السرعة، والدقة في منصة واحدة قابلة للتخصيص حسب كل شركة.​

بهذه الخطوة، تبدأ OpenAI فصلًا جديدًا في توحيد بيانات الشركات ومساعدتها على استخراج قيمة حقيقية من كل معلومة، بإنتاجية عالية وأمان على أعلى المستويات.

ChatGPT OpenAI شركة OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

المحال السياحية

عضو غرفة السلع السياحية لـ"صدى البلد": 20 ألف بازار استعدَّ لزوار المتحف الكبير

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

جامعة أسيوط تبدأ فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم ودمج طلاب ذوي الهمم في المجتمع الجامعي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعلن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع .. ويؤكد على حماية الثروة الحيوانية

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد