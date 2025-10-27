لافروف: بوتين مستعد لقبول المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "لافروف" أن بوتين مستعد لقبول المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا لكن واشنطن لم تقدم ردا مباشرا حتى الآن.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 193 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، بينها 34 استهدفت موسكو، بحسب قناة "روسيا اليوم ".

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، و أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.