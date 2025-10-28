المؤبد لعامل تخفى في نقاب واقتحم شقة جواهرجي بعابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، بتهمة اقتحام شقة جواهرجى متنكرا في نقاب وتعدى عليه وزوجته بالضرب لسرقة مشغولات ذهبية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم صقر ومحمود رشدان، ومحمد نصر.

وكان قسم شرطة عابدين، تلاقي بلاغا من صاحب محل مجوهرات، أفاد بتعرض منزله للسرقة بالإكراه، على يد شخص متنكر في ملابس " نقاب" ، واقتحم شقته وهدده بسلاح ثم تعدى عليه وزوجته بالضرب، واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة عامل في محل بجوار محل المجنى عليه في منطقة عابدين وكان يعلم باحتفاظه بمشغولات ذهبية داخل الشقة وعلى علم بموعد عودته إلى منزله.

حيث تنكر في ملابس "نقاب" لاخفاء هويته وصعد إلى منزل المجنى عليه واقتحم شقته، وسرق المجنى عليه وزوجته بالإكراه.