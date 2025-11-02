اشربها قبل النوم.. 10 مشروبات ليلية مذهلة لإنقاص الوزن وحرق الدهون

تعتبر فترة ما قبل النوم من أهم الأوقات التي يمكن استغلالها لدعم عملية إنقاص الوزن وتحسين كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، إذ يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تحفز عملية الأيض وتُقلل من تراكم الدهون وتساعد في تحقيق نومٍ هادئ ومريح في الوقت نفسه.

10 مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن وتحرق الدهون

وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن دمج بعض المشروبات الداعمة للأيض في الروتين الليلي يعد وسيلة فعالة لاستكمال نمط حياة صحي، حيث يساهم في تعزيز الهضم، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، فضلًا عن دعم عملية التعافي أثناء النوم.



1. الكفير غير المحلى

الكفير هو مشروب ألبان مُخمّر غني بالبروبيوتيك والبروتين، ويُساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وزيادة الشعور بالشبع، مما يُقلل من الرغبة في تناول الطعام قبل النوم، كما يُساهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية ودعم المناعة، يمكن إضافة رشة من القرفة أو القليل من التوت دون سكر لتحسين المذاق.

2. شاي البابونج

يُعرف شاي البابونج بقدرته على تهدئة الأعصاب وتحفيز النوم العميق، النوم الجيد يُعدّ ضروريًا لعمل الأيض بكفاءة، لأنه يُساعد على توازن هرمونات الجوع والشبع مثل اللبتين والغريلين.

يمكن نقعه مع شريحة ليمون أو رشة عسل لتعزيز فوائده.

3. ماء الليمون الدافئ

يُساعد ماء الليمون الدافئ على طرد السموم من الجسم وتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، كما يُعزز فيتامين C الموجود فيه مناعة الجسم ويعمل كمضاد أكسدة قوي، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي لتحسين النكهة دون الإضرار بالنظام الغذائي.

4. شاي القرفة

القرفة تُعرف بقدرتها على تحفيز حرق السعرات الحرارية لأنها تُولّد الحرارة داخل الجسم، كما تُساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات ليلاً، يُنصح بتناول كوب دافئ من شاي القرفة بدون سكر قبل النوم مباشرة.



5. مشروب خل التفاح

يُساعد خل التفاح على تحسين الهضم وتنظيم سكر الدم، كما يُساهم في تقليل الشهية وبالتالي دعم إنقاص الوزن.

يتم خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب ماء دافئ، ويمكن إضافة القليل من العسل أو القرفة لتحسين الطعم، مع استخدام ماصة لحماية الأسنان من الحموضة.

6. شاي الزنجبيل

الزنجبيل غني بمضادات الالتهاب ويساعد على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ وتحفيز الأيض.

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون أو أوراق النعناع لتعزيز الطعم والفائدة.

هذا المشروب مثالي قبل النوم لراحة الجهاز الهضمي وتحسين النوم.

7. الشاي الأخضر منزوع الكافيين

يُعدّ الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُعرف باسم الكاتشين، والتي تُحفز حرق الدهون وتُحسّن عملية التمثيل الغذائي.

يفضل اختيار النوع الخالي من الكافيين لتجنب اضطرابات النوم، ويمكن إضافة القليل من الزنجبيل أو النعناع لتحسين النكهة.

8. حليب الكركم الذهبي

يُعرف أيضًا باسم “الحليب الذهبي”، وهو مزيج من الكركم الدافئ مع الحليب وقليل من القرفة والفلفل الأسود، يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات ودوره في تعزيز الهضم والنوم المريح، كما يُساعد على تنظيم الأيض وتقليل التوتر العضلي بعد يوم طويل.

9. شاي النعناع

شاي النعناع من أكثر المشروبات المهدئة للجهاز الهضمي، فهو يُقلل الانتفاخ ويُخفف تقلصات المعدة، كما يُساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، مما يدعم بشكل غير مباشر عملية الأيض وحرق الدهون أثناء الراحة.

10. ماء الخيار والنعناع

يُعتبر ماء الخيار بالنعناع مشروبًا خفيفًا ومنعشًا غنيًّا بالألياف وقليل السعرات الحرارية، يساعد الخيار على ترطيب الجسم وطرد السموم، فيما يمنح النعناع إحساسًا بالانتعاش وراحة المعدة، شرب هذا المزيج قبل النوم يُحفز عملية الأيض ويساعد على النوم الهادئ.

تعزيز الأيض الليلي مفتاح إنقاص الوزن

يُجمع خبراء التغذية على أن دعم عملية الأيض أثناء النوم هو أحد أسرار إنقاص الوزن الفعّال على المدى الطويل، إذ أن الجسم يُواصل حرق السعرات خلال ساعات الراحة لإصلاح الخلايا وتجديد الطاقة، لذلك، فإن اختيار المشروبات المناسبة قبل النوم يُمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في مسيرة فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.