برلمان

قيادي بحماة الوطن: حفل المتحف الكبير كان أسطوريا يليق بمجد مصر وتاريخها

كريم مصيلحي، الأمين المساعد بأمانة المواطنة المركزية بحزب حماة الوطن
كريم مصيلحي، الأمين المساعد بأمانة المواطنة المركزية بحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

أشاد كريم مصيلحي، الأمين المساعد بأمانة المواطنة المركزية بحزب حماة الوطن، بالافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير الذي أبهر العالم.

وأكد أن ما شهدته مصر في تلك الليلة لم يكن مجرد احتفال رسمي، بل كان ملحمة وطنية وإنسانية اختزلت عظمة الحضارة المصرية وروعة التنظيم ودقة الإبداع.

وأوضح  مصيلحي، أن المشهد المهيب الذي جمع بين الفن والتاريخ والتكنولوجيا جسّد صورة مصر الحديثة القادرة على الإبهار، وعلى تقديم نفسها للعالم بثوب يليق بمكانتها الراسخة في قلب الحضارة الإنسانية.

ولفت مصيلحي، أن مشاركة وفود من مختلف دول العالم في هذا الحدث التاريخي أكدت عمق العلاقات الدولية لمصر واحترام المجتمع الدولي لدورها الرائد، مشيراً إلى أن هذا الزخم العالمي يعكس الثقة في قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صون تراثها وبناء مستقبل يليق بتاريخها الممتد آلاف السنين.

وعقب الأمين المساعد بأمانة المواطنة المركزية،  على كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، موضحاً أنها كانت كلمة جامعة حملت روح الحضارة المصرية ووعي القائد المسؤول، حيث تحدث الرئيس من قلب التاريخ ليؤكد أن مصر كانت ولا تزال منارة للسلام ورسولاً للمعرفة، وأنها حين تبني صروح الحضارة، فإنها تبنيها بروح التعاون والمحبة بين الشعوب.

وأشار مصيلحي،  إلى أن ما تضمنته كلمة الرئيس من تقدير للعاملين والمهندسين والأثريين يعكس تواضع القيادة وعرفانها بجهد أبناء الوطن، وأن إشارته إلى التعاون الدولي وخاصة مع اليابان تمثل نموذجاً للدبلوماسية المتوازنة التي تنتهجها مصر في ظل رؤية القيادة السياسية للتنمية والسلام.

وأكد  مصيلحي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو إعلان رسمي عن دخول مصر مرحلة جديدة من الريادة الثقافية والسياحية، وإعادة تقديم حضارتها للعالم بلغة معاصرة تمزج بين عبق الماضي وروح المستقبل، ليبقى هذا الصرح شاهدًا على عبقرية الإنسان المصري الذي صنع التاريخ ويواصل كتابة المجد.

