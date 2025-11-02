قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه القناة: تدريبات عملية لمجابهة الأزمات والكوارث في فصل الشتاء

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، إجراء تدريبات عملية مكثفة وعرض اصطفاف المعدات والآليات، بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، للتعامل مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارئ، خاصة في فصل الشتاء، وذلك بهدف تنمية المهارات، وللاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة شاركت في الاصطفاف بأسطول من سيارات والمعدات، لافتا إلى جاهزية جميع العناصر المادية والبشرية، ورفع مستوى العاملين بالشركة، وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والمعدات المتاحة بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

مياه القناة: تدريبات عملية لمجابهة الأزمات والكوارث في فصل الشتاء

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تمت مراجعة جميع المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك متابعة مستمرة من جميع أفراد السلامة والصحة المهنية للإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها فى اسرع وقت.

وأكد متابعته المستمرة ومراجعة عمل جميع محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات مياه الشرب، ومحطات المعالجة، وشبكات الصرف الصحي والمياه الرئيسة والفرعية، والتأكد من كفاءة طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لافتا إلى الاستعداد الكامل والمبكر لفصل الشتاء، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع الأحداث الطارئة على مدار الساعة عن طريق فرق مدربة على أعلى مستوى.

