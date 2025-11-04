أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يفاجئ الإدارات لمتابعة ادائها وجدية الانضباط

قام الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، بجولة تفقدية شاملة داخل عدد من الإدارات المختلفة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة معدلات الأداء، والتأكد من تنفيذ المهام الموكلة لكل إدارة بالشكل الأمثل.

وخلال الجولة، حرص الدكتور الجندي على لقاء عدد من الموظفين والعاملين بالمجمع، واستمع منهم إلى شرح تفصيلي حول طبيعة الأعمال الجارية في كل إدارة، كما تابع المشروعات والأنشطة التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأشاد بما لمسه من التزام وجدية في أداء العمل، مؤكدًا أن هذا الجهد يعكس روح الانتماء والمسؤولية لدى العاملين في المجمع.

وأوضح الأمين العام أن التعاون والتكامل بين الإدارات المختلفة يمثلان حجر الأساس لتحقيق أهداف المجمع، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج لما له من أثر مباشر في دعم رسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال في المجتمع.

كما أكد الدكتور الجندي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والانضباط المؤسسي في جميع مراحل العمل، مع المتابعة المستمرة لمستوى الإنجاز في مختلف القطاعات، موضحًا أن العمل الأزهري لا يقتصر على أداء المهام فقط، بل هو رسالة ومسؤولية تتطلب الإخلاص والدقة، والحرص على مواكبة التطورات العلمية والإدارية بما يخدم مصلحة الدعوة والمجتمع.

وفي ختام جولته، وجه الأمين العام الشكر للعاملين بالمجمع على جهودهم المبذولة، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يعكس الصورة المشرقة للأزهر الشريف ودوره الريادي في خدمة الدين والإنسانية.