مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي في العين
ديني

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يفاجئ الإدارات لمتابعة ادائها وجدية الانضباط

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبد الرحمن محمد

قام الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، بجولة تفقدية شاملة داخل عدد من الإدارات المختلفة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة معدلات الأداء، والتأكد من تنفيذ المهام الموكلة لكل إدارة بالشكل الأمثل.

وخلال الجولة، حرص الدكتور الجندي على لقاء عدد من الموظفين والعاملين بالمجمع، واستمع منهم إلى شرح تفصيلي حول طبيعة الأعمال الجارية في كل إدارة، كما تابع المشروعات والأنشطة التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأشاد بما لمسه من التزام وجدية في أداء العمل، مؤكدًا أن هذا الجهد يعكس روح الانتماء والمسؤولية لدى العاملين في المجمع.

وأوضح الأمين العام أن التعاون والتكامل بين الإدارات المختلفة يمثلان حجر الأساس لتحقيق أهداف المجمع، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج لما له من أثر مباشر في دعم رسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال في المجتمع.

كما أكد الدكتور الجندي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والانضباط المؤسسي في جميع مراحل العمل، مع المتابعة المستمرة لمستوى الإنجاز في مختلف القطاعات، موضحًا أن العمل الأزهري لا يقتصر على أداء المهام فقط، بل هو رسالة ومسؤولية تتطلب الإخلاص والدقة، والحرص على مواكبة التطورات العلمية والإدارية بما يخدم مصلحة الدعوة والمجتمع.

وفي ختام جولته، وجه الأمين العام الشكر للعاملين بالمجمع على جهودهم المبذولة، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يعكس الصورة المشرقة للأزهر الشريف ودوره الريادي في خدمة الدين والإنسانية.

