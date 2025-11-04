خلال احتفال مجمع كهنة الإسكندرية بعيد جلوسه.. البابا تواضروس يتحدث عن وزنات خمس للإكليروس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية مجمع آباء كهنة الإسكندرية بحضور الأبوين الأسقفين العموم اللذين يخدمان بالاسكندرية الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، حيث قدموا التهنئة بالعيد الـ ١٣ لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس الرسول.

تضمن اللقاء عرضًا مسرحيًّا بعنوان "وصية ملك" قدمه فريق "دي ماريا" المسرحي التابع لكنيسة السيدة العذراء بالعصافرة وترنيمة من تأليف وألحان شباب الإسكندرية، وفيلما وثائقيا بعنوان "ليكونوا واحدًا" عن لقاءات المحبة والأخوة مع مختلف كنائس العالم.

وألقيت عدة كلمات منها كلمة للقمص أبرآم إميل التي عرض فيها حصاد عام كامل من أعمال وأنشطة قداسة البابا بالإسكندرية وفي نهاية كلمته وصف قداسة البابا بأربع صفات:

- صامت أمام السلبيات.

- صاحب قلب نقي.

- صاحب مجهود تقوده النعمة.

- يخرج من كنزه جددًا وعتقاء.

كما تحدث نيافة الأنبا هرمينا مهنئًا قداسة البابا لافتًا لحجم الإنجازات والخدمات التي تمت في خلال ١٣ عامًا بمحبة أبوية.

بينما تأمل نيافة الأنبا باڤلي في الآية "الرَّبُّ نَصِيبُ قِسْمَتِي وَكَأْسِي. أَنْتَ قَابِضُ قُرْعَتِي. حِبَالٌ وَقَعَتْ لِي فِي النُّعَمَاءِ، فَالْمِيرَاثُ حَسَنٌ عِنْدِي" (مز ١٦ ٥ - ٦).

وفي الختام ألقى قداسة البابا كلمة قدم فيها الشكر للجميع على مشاعر المحبة والكلمات المشجعة، وهنأهم بمناسبة سيامة الكهنة الجدد، وتأمل قداسته في موضوع بعنوان "وزنات في حياة الإكليروس" وتحدث عن وزنات في خدمة قداسته خلال العام الماضي وأهمها وزنة قداس الآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بالشرق الأوسط، ووزنة زيارة أسيوط ووزنة احتفالية مجلس الكنائس العالمي ووزنة أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس.

ولخص قداسته خمس وزنات في حياة الإكليروس وهي:

١- وزنة التكريس: الكاهن يعمل في كرم كنيسة المسيح.

٢- وزنة الأبوة: سر نجاح ودوام الكنيسة هي الأبوة، والكهنوت أبوة واحتواء.

٣- وزنة الوقت: صار وقت الكاهن مشغولاً ومخصصًا لله وأصبح وقت مثمر، لأنك تعمل لأجل السماء.

٤- وزنة التوبة: الكاهن قريب من المذبح لتقديم صلاة وتوبة دائمة ومتجددة.

٥- وزنة الخدمة: خدمة كل إنسان وأي إنسان بكل احتياجاته، بخدمة فيها رائحة المسيح الزكية.

وبعدها وزع قداسته هدايا تذكارية على الحضور.