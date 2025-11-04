قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال احتفال مجمع كهنة الإسكندرية بعيد جلوسه.. البابا تواضروس يتحدث عن وزنات خمس للإكليروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية مجمع آباء كهنة الإسكندرية بحضور الأبوين الأسقفين العموم اللذين يخدمان بالاسكندرية الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) والقمص أبرآم إميل  وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، حيث قدموا التهنئة بالعيد الـ ١٣ لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس الرسول.

تضمن اللقاء عرضًا مسرحيًّا بعنوان "وصية ملك" قدمه فريق "دي ماريا" المسرحي التابع لكنيسة السيدة العذراء بالعصافرة وترنيمة من تأليف وألحان شباب الإسكندرية، وفيلما وثائقيا بعنوان "ليكونوا واحدًا" عن لقاءات المحبة والأخوة مع مختلف كنائس العالم.

وألقيت عدة كلمات منها كلمة للقمص أبرآم إميل التي عرض فيها حصاد عام كامل من أعمال وأنشطة قداسة البابا بالإسكندرية وفي نهاية كلمته وصف قداسة البابا بأربع صفات:
- صامت أمام السلبيات. 
- صاحب قلب نقي.
- صاحب مجهود تقوده النعمة. 
- يخرج من كنزه جددًا وعتقاء.

كما تحدث نيافة الأنبا هرمينا مهنئًا قداسة البابا لافتًا لحجم الإنجازات والخدمات التي تمت في خلال ١٣ عامًا بمحبة أبوية.
بينما تأمل نيافة الأنبا باڤلي في الآية "الرَّبُّ نَصِيبُ قِسْمَتِي وَكَأْسِي. أَنْتَ قَابِضُ قُرْعَتِي. حِبَالٌ وَقَعَتْ لِي فِي النُّعَمَاءِ، فَالْمِيرَاثُ حَسَنٌ عِنْدِي" (مز ١٦ ٥ - ٦).

وفي الختام ألقى قداسة البابا كلمة قدم فيها الشكر للجميع على مشاعر المحبة والكلمات المشجعة، وهنأهم بمناسبة سيامة الكهنة الجدد، وتأمل قداسته في موضوع بعنوان "وزنات في حياة الإكليروس" وتحدث عن وزنات في خدمة قداسته خلال العام الماضي وأهمها وزنة قداس الآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بالشرق الأوسط، ووزنة زيارة أسيوط ووزنة احتفالية مجلس الكنائس العالمي ووزنة أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس.

ولخص قداسته خمس وزنات في حياة الإكليروس وهي: 
١- وزنة التكريس: الكاهن يعمل في كرم كنيسة المسيح.

٢- وزنة الأبوة: سر نجاح ودوام الكنيسة هي الأبوة، والكهنوت أبوة واحتواء.

٣- وزنة الوقت: صار وقت الكاهن مشغولاً ومخصصًا لله وأصبح وقت مثمر، لأنك تعمل لأجل السماء.

٤- وزنة التوبة: الكاهن قريب من المذبح لتقديم صلاة وتوبة دائمة ومتجددة.

٥- وزنة الخدمة: خدمة كل إنسان وأي إنسان بكل احتياجاته، بخدمة فيها رائحة المسيح الزكية.

وبعدها وزع قداسته هدايا تذكارية على الحضور.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأنبا باڤلي قداسة البابا الإكليروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

توقعات الخبراء لأسعار الذهب.. جولدمان ساكس: فك الدولرة تقوده..زيادة: قيمته مبالغ فيها

مشغولات ذهبية

تراجع كبير في أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 4-11-2025

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد