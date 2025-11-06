صراع تكتيكي وحذر دفاعي.. نصف ساعة سلبية بين الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

سيطر التعادل السلبي على مجريات نصف الساعة الأولى من مواجهة الزمالك وبيراميدز، المقامة حاليًا على إستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

بدأ الزمالك اللقاء بضغط هجومي عالٍ على دفاعات بيراميدز، في محاولة لاستخلاص الكرة مبكرًا وإجبار لاعبي السماوي على ارتكاب الأخطاء في مناطقهم الدفاعية، بينما اعتمد بيراميدز على بناء اللعب من الخلف عبر حارس مرماه أحمد الشناوي، مع التدرج الهجومي المنظم.

شهدت أول نصف ساعة من المباراة انحصار اللعب في وسط الملعب دون فرص خطيرة على مرمى الفريقين، في ظل التزام تكتيكي واضح من الطرفين وحذر دفاعي من الجانبين.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

مقاعد بدلاء الزمالك: مهدي سليمان – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – سيف جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – شيكو بانزا – أحمد شريف – سيف الجزيري

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد بدلاء بيراميدز: محمود جاد – علي جبر – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو – مروان حمدي

طاقم تحكيم المباراة

يقود اللقاء الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى، فيما يتولى زايد النعيمي مهام الحكم الرابع. أما غرفة الفيديو فيديرها حسام عزب ويعاونه شريف عبد الله.