أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك

عمرو أديب: منطقة الساحل الشمالي باتت سببًا في جذب استثمارات ضخمة لمصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن صفقة علم الروم، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي نعمة من الله لمصر لما تجذبه من استثمارات.

عمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك .. وشاور على اللي يستحق

ووجه الاعلامي عمرو أديب، رسالة هامة المواطنين الناخبين في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الصوت الانتخابي يجب أن يكون للأفضل وليس للفاسد.

علي الدين هلال: كثير من الرياضات المعروفة الآن أصلها فرعوني

وقال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن كثير من الرياضات المعروفة الآن أصلها فرعوني فكيف لا أفخر كشعب أنني أنتمي لهذه الحضارة المصرية القديمة.

مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع

وعرضت قناة "صدى البلد" فيديو يبرز جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية للنشاط الاجتماعي، التي تقدمها لخدمة المجتمع والثقافة لمدة 40 عاما متواصلة ودون توقف.

أحمد كريمة: أكابر الصحابة دخلوا مصر ورأوا الآثار وشاهدوا أبو الهول والأهرامات

وانفعل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بسبب قيام البعض بالتقليل من الحضارة المصرية، قائلا :"ليه بنقلل من الحضارة المصرية بالمنظر ده".

أستاذ طب نفسي: سبب نسيان سيدنا موسى الانشغال والتوتر

قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي، إن النسيان يصبح مرضا حينما ينسى الإنسان الأشياء الجديدة ويتذكر القديمة.

هل المصريون القدماء كانوا يعبدون التماثيل؟.. أحمد كريمة يرد بالدليل

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن المصريين القدماء لم يعبدوا التماثيل، وأنه يتحدى أي شخص يخرج بدليل على ذلك، فكل من يقول إن التماثيل حرام كاذبون.

حسام موافي: 99% من الناس لا يفرقون بين المرض النفسي والعقلي .. فيديو

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن 99% من الناس لا يعرفون الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي.

15 % أرباحا و250 ألف فرصة عمل.. مكاسب مصر من مشروع علم الروم العملاق

وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي لمصر إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل مشروع "علم الروم" العملاق، الذي يعد أحد أبرز مشروعات التطوير العمراني في المنطقة، باستثمارات تتجاوز 29 مليار دولار وبشراكة استراتيجية مع الجانب القطري.