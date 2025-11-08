قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك
المكسيك تنفي وجود أي تقارير بشأن مخطط لإغتيـ.ال السفير الإسرائيلي
المسرح واحشني.. حسين فهمي يكشف عن أعماله الفنية القادمة
ترامب : لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي قمة العشرين بجنوب أفريقيا
10 نساء مطرودات من رحمة الله.. احذري هذه الأفعال فلا تكوني إحداهن
حسام غالي: بصمات مدرب الأهلي ظهرت أمام سيراميكا.. وأداء توروب يتطور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد شحتة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

عمرو أديب: منطقة الساحل الشمالي باتت سببًا في جذب استثمارات ضخمة لمصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن صفقة علم الروم، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي نعمة من الله لمصر لما تجذبه من استثمارات.

عمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك .. وشاور على اللي يستحق

ووجه الاعلامي عمرو أديب، رسالة هامة المواطنين الناخبين في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الصوت الانتخابي يجب أن يكون للأفضل وليس للفاسد.

علي الدين هلال: كثير من الرياضات المعروفة الآن أصلها فرعوني

وقال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن كثير من الرياضات المعروفة الآن أصلها فرعوني فكيف لا أفخر كشعب أنني أنتمي لهذه الحضارة المصرية القديمة.

مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع

وعرضت قناة "صدى البلد" فيديو يبرز جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية للنشاط الاجتماعي، التي تقدمها لخدمة المجتمع والثقافة لمدة 40 عاما متواصلة ودون توقف.

أحمد كريمة: أكابر الصحابة دخلوا مصر ورأوا الآثار وشاهدوا أبو الهول والأهرامات

وانفعل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بسبب قيام البعض بالتقليل من الحضارة المصرية، قائلا :"ليه بنقلل من الحضارة المصرية بالمنظر ده".

أستاذ طب نفسي: سبب نسيان سيدنا موسى الانشغال والتوتر

قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي، إن النسيان يصبح مرضا حينما ينسى الإنسان الأشياء الجديدة ويتذكر القديمة.

هل المصريون القدماء كانوا يعبدون التماثيل؟.. أحمد كريمة يرد بالدليل

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن المصريين القدماء لم يعبدوا التماثيل، وأنه يتحدى أي شخص يخرج بدليل على ذلك، فكل من يقول إن التماثيل حرام كاذبون.

حسام موافي: 99% من الناس لا يفرقون بين المرض النفسي والعقلي .. فيديو

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن 99% من الناس لا يعرفون الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي.

15 % أرباحا و250 ألف فرصة عمل.. مكاسب مصر من مشروع علم الروم العملاق

وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي لمصر إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل مشروع "علم الروم" العملاق، الذي يعد أحد أبرز مشروعات التطوير العمراني في المنطقة، باستثمارات تتجاوز 29 مليار دولار وبشراكة استراتيجية مع الجانب القطري.

عمرو أديب النواب الساحل الشمالي مؤسسة أبو العينين الخيرية أحمد كريمة التماثيل حسام موافي مشروع علم الروم

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

الأهرامات

من الأهرامات إلى كعابيش.. تفاصيل هبوط 3 سائحين خطأ بالبراشوت

طمس لوحات

القبض على صاحب شركة طمس لوحات سيارتة في الدقهلية

الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة تعدي قائد دراجة نارية على سيدة بالمنوفية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..تعلّم الإصغاء بقدر ما تتحدث

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

