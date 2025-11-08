قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
قرار عاجل في دعوى حظر فدوى مواهب

إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري ، تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 21 فبراير 2026.

الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي ، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى "متطرف ورجعي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

ويطالب بحظر صفحاتها على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.

وأكد أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية .

استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف .

