قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمراجعة الموقف التنفيذي لكافة التجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، حيث أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مؤكدًا أن المحافظة جاهزة بشكل كامل لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

أكد المحافظ خلال الاجتماع أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة ومراعاة أدق التفاصيل في تجهيز اللجان ومحيطها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية وأبنائها.

وشملت توجيهات المحافظ التأكيد على توافر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل جميع اللجان، وتوفير مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية، وسلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها بشكل كامل، والتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل. كما شدد على توافر الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان والمناضد المخصصة لصناديق التصويت.

استعدادات لجان الانتخابات 

كما وجه المحافظ إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار مريحة أمام مقار اللجان لخدمة الناخبين، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة انتخابية، ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية لتسهيل الوصول إليها.

وفيما يتعلق بالمظهر العام، شدد اللواء الجندي على دهان وتجميل اللجان من الداخل والخارج، ورفع مستوى النظافة والتجميل بمحيطها، وقص وتهذيب الأشجار، ومنع أي إشغالات أو معوقات بمحيط المقار والطرق المؤدية إليها، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول الناخبين إليها، والتأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان.

اخبار محافظة الغربية 

ووجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة خلال أيام الانتخابات، مؤكدًا على تطهير وتسليك بالوعات الأمطار في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها لمنع تجمع المياه، وتجهيز سيارات شفط وطوارئ لسرعة التعامل مع أي تجمع مائي، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية بمحيط المقار الانتخابية. 

كما شدد على تأمين مداخل ومخارج اللجان ضد الانزلاق أو تراكم المياه، وتوفير طبقات رملية أو مواد مانعة للانزلاق عند الحاجة، مع مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وتغطيتها بشكل آمن ضد مياه الأمطار، وتكليف رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني المستمر على المقار الانتخابية أثناء سقوط الأمطار للتعامل الفوري مع أي طارئ.

دعم الأسر والعائلات 

كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الإبلاغ والتعامل مع أي موقف طارئ.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مشددًا على أن أعمال المتابعة ستُجرى على مدار الساعة لضمان الالتزام بالخطة الموضوعة.

 وأكد اللواء أشرف الجندي أنه سيقوم بجولات ميدانية مستمرة للوقوف على جاهزية اللجان والاطمئنان على سير الاستعدادات، مشيرًا إلى أن الهدف هو إجراء انتخابات مجلس النواب في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية رفع طوارىء انتخابات مجلس النواب الغربية لجان التصويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد