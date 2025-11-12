أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الصباح، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية والعالمية عقب ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا إلى أكثر من 4117 دولارًا للأونصة.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الغموض الاقتصادي العالمي وتأخر صدور البيانات الأمريكية المهمة بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة.



وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة بنحو 1440 جنيها في 3 أيام فقط بعد القفزة الكبيرة.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

شهدت محلات الصاغة في مصر صباح اليوم استقرارًا في الأسعار مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، حيث جاءت متوسط أسعار الذهب اليوم كما يلي:

عيار 24 سجل 6310 جنيهات للبيع و6275 جنيهًا للشراء

عيار 22 سجل 5785 جنيهًا للبيع و5750 جنيهًا للشراء

عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق سجل 5520 جنيهًا للبيع و5490 جنيهًا للشراء، بعدما كان 5340 قبل يومين.

عيار 18 سجل 4730 جنيهًا للبيع و4705 جنيهات للشراء

عيار 14 سجل 3680 جنيهًا للبيع و3660 جنيهًا للشراء

عيار 12 سجل 3155 جنيهًا للبيع و3135 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب سجل 44160 جنيهًا للبيع و43920 جنيهًا للشراء

الأونصة بلغت قيمتها محليًا 196220 جنيهًا للبيع و195150 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا عند مستوى 4117.10 دولار

تحليل حركة سعر الذهب اليوم

يأتي استقرار سعر الذهب اليوم رغم التذبذب العالمي في أسعار المعدن النفيس خلال الأيام الأخيرة، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها انتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية التي تم تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة.

ويشير خبراء الأسواق إلى أن تأخر نشر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي يحد من وضوح الرؤية بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التمسك بالذهب كملاذ آمن، مما ساهم في إبقاء الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ مطلع العام الجاري.

الذهب عالميًا فوق 4100 دولار للأونصة

عالميًا، واصل الذهب تداولاته فوق مستوى 4100 دولار للأونصة، ما يعكس استمرار الطلب القوي من قبل المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار، خاصة مع حالة عدم اليقين التي تحيط بمسار أسعار الفائدة الأمريكية في الشهور المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي لأيام إضافية قد يؤدي إلى تأجيل مزيد من البيانات الاقتصادية المهمة، ما سيزيد من جاذبية الذهب في الأسواق العالمية، ويؤدي بالتالي إلى تعزيز الأسعار في الأسواق المحلية.

توقعات سعر الذهب في مصر

يرى خبراء الاقتصاد أن السوق في مصر قد تشهد زيادة في سعر الذهب اليوم خلال الأسبوع الجاري إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، خصوصًا أن الذهب ما زال يتأثر بعوامل عدة أبرزها حركة الدولار ومستويات الطلب الداخلي على السبائك والجنيهات الذهبية.

كما يُتوقع أن تظل أسعار الذهب في نطاق الاستقرار النسبي حتى صدور مؤشرات الاقتصاد الأمريكي مجددًا، لتبدأ بعدها موجة جديدة من التحركات سواء بالصعود أو الهبوط وفقًا لما ستكشفه البيانات من مؤشرات حول معدلات التضخم والنمو والتوظيف.

يشهد السوق المصري تفاعلًا سريعًا مع أي تغيرات في سعر الأونصة العالمية، في ظل اعتماد التسعير بشكل مباشر على الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.