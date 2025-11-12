تقرير للدولية للطاقة الذرية: تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير

أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة فتشت بعض المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض لضربات إسرائيلية وأمريكية في يونيو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، إن تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير لعدم استئناف عمليات التفتيش بالكامل".

وفي وقت سابق، أفاد سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني ، أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق نووي "سلمي" مع الولايات المتحدة لحل نزاع مستمر منذ عقود ولكن دون أن تتهاون في أمنها القومي.

و بحسب رويترز، قال زاده خلال مشاركته في النسخة ال 12 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: إن واشنطن تبعث برسائل متناقضة إلى طهران بشأن المحادثات النووية عبر دول ثالثة.

واتهم زاده الولايات المتحدة بـالخيانة الدبلوماسية، مؤكدا أن المحادثات النووية توقفت منذ حرب يونيو 2025.