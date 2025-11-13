قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواصفات ام جى ار اكس 5 بلس 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026، وتنتمي ار اكس 5 بلس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تأتى سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4571 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1719 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2708 مم .

وسائل الأمان بـ ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

زودت سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية .

مواصفات ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تحتوي سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها إنذار ضد السرقة، وبها جنوط رياضية، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية .

بالاضافة إلي ان ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 بها، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وبها تكييف، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات ضم كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

محرك ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

3سعة خزان وقود سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 171 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة .

سعر ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 380 ألف جنيه .

