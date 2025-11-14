كارثة تقنية جديدة: جرابات هاتف iPhone Pocket بسعر 230 دولارًا أسوأ صفقة لهذا العام

طرحت شركة آبل هذا الأسبوع هاتفها الجديد iPhone Pocket بسعر 230 دولارًا، في خطوة أدهشت قطاع التكنولوجيا لما تميزت به من مواصفات متواضعة مقارنة بأجهزة المنافسين في نفس الفئة السعرية. ورغم أن الهاتف يحمل اسم آيفون، إلا أن ردود الفعل جاءت متباينة، إذ صنفه خبراء التقنية على الفور كأسوأ صفقة بالأسواق لعام 2025.

تجهيزات ضعيفة وأداء متواضع

يأتي iPhone Pocket بشاشة صغيرة وتقنيات قديمة في المعالجة، مع غياب العديد من الوظائف الذكية مثل التعرف على الوجه ودعم الشحن السريع.

و أشارت التقييمات الأولية إلى بطارية غير قابلة للصمود ليوم كامل وأداء منخفض في تشغيل التطبيقات الثقيلة، ما انعكس سلبًا على تجربة المستخدمين الذين توقعوا هاتفًا عمليًا يلبي احتياجاتهم اليومية.

انطباعات المستخدمين والمراجعين

وحسب مراجعات تقنية منشورة على موقع Phone Arena، عبّر كثير من المستخدمين عن خيبة أملهم من المنتج الجديد. إذ واجهوا مشكلات تتعلق بالتصميم وجودة التصنيع، فضلاً عن محدودية خيارات التخزين. واعتبر بعضهم أن القرار بشراء الجهاز مجرد "إهدار للمال"، خاصة مع توفر خيارات أقوى في الأسواق بنفس الفئة السعرية.

ردّة فعل قطاع التكنولوجيا

تلقت آبل انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ويكاد الإجماع التقني ينصب على أن الجهاز غير صالح للاستخدام اليومي. وحذر خبراء مرموقون من اقتناءه، مشيرين إلى ضرورة التفكير جيدًا قبل شراء الأجهزة الجديدة دون دراسة متأنية للمواصفات ومدى ملاءمتها لاحتياجات المستخدم.

ويبدو أن هاتف iPhone Pocket الجديد سيتحول بسرعة لأحد أكبر إخفاقات آبل لهذا العام، إذ لم يحقق تطلعات المستخدمين، وأحدث جدلًا واسعًا في أوساط التقنية. ويبقى على المستخدمين البحث عن خيارات أخرى تجمع بين السعر المناسب والأداء الجيد قبل اتخاذ قرار الشراء.