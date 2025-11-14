الهدف الأول.. منتخب أوزبكستان يتقدم على مصر في بطولة كأس العين الودية

نجح منتخب أوزبكستان في تسجيل الهدف الأول في مرمى منتخب مصر، في المباراة الودية المقرر لها السادسة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - باستاد هزاع بن زايد.

سجل هدف منتخب أوزبكستان اللاعب أوستون أورونوف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد مراوغة عدة لاعبين على حدود منطقة الجزاء ويسدد تسديدة أرضية على يمين محمد صبحي حراس منتخب مصر.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة الودية المقرر لها السادسة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - باستاد هزاع بن زايد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد صبحي

رامي ربيعة

محمد حمدي

محمد هاني

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

أسامة فيصل

محمد صلاح

مروان عثمان

مصطفي محمد

البدلاء

أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن