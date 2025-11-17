قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

زواج بدون زفاف.. مي عز الدين وأحمد تيمور في أول خروجة |صور

زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور
زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور
محمد غالي

تشهد الساحة الفنية حالة من السعادة والاحتفال بعد إعلان النجمة مي عز الدين زواجها من الصيدلي أحمد تيمور في حفل عائلي هادئ، ظهرت خلاله وهي تحمل صورة والدتها الراحلة تعبيرا عن وفائها وحرصها على تواجد ذكراها في أهم محطات حياتها.

زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور

زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور

ونشرت مي صورا من الزفاف عبر حسابها على إنستجرام وعلقت قائلة الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات متمنية الدعاء الطيب من جمهورها ومحبيها.

وحصد خبر زواج مي عز الدين تفاعلا واسعا بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث حرص الفنان احمد السعدني على تهنئتها ونشر صورة تجمعهما وعلق عليها سمعونا زغروطة وسط تفاعل كبير من المتابعين. 

كما شارك عدد من النجوم التهاني للثنائي وعلى رأسهم الفنان تامر حسني الذي وجه رسالة محبة لمي وزوجها عبر انستجرام معبرا عن سعادته الكبيرة بزواجها.

وتفاعل احمد تيمور مع تهنئة تامر حسني بروح مرحة اذ رد عليه قائلا سلمي في عينيا يا عمر متقلقش في إشارة لطيفة للدور الشهير الذي جمع مي وتامر في أحد أعمالهما وهو ما عكس علاقة قوية تجمع الأطراف الثلاثة. 

زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور

وتفاعل الجمهور أيضا مع صور شهر العسل التي نشرتها مي عز الدين مؤخرا حيث ظهرت برفقة زوجها وهما يرتديان ألوانا متناسقة ويستمتعان بالأجواء الهادئة فيما علقت إحدى المتابعات مخاطبة تيمور إياك تزعلها ليرد عليها قائلا في عينيا وفوق راسي والله.

ولم تتوقف التهاني عند هذا الحد بل خطفت الفنانة فيفي عبده الأنظار باحتفال طريف على طريقتها الخاصة اذ شاركت عبر حسابها على انستجرام عدة فيديوهات معدلة أضاف فيها المتابعون صورها وصور طارق لطفي وأحمد زاهر إلى لقطات لعقد قران مي في محاكاة كوميدية لمشاهد مسلسل الحقيقة والسراب الذي جمعها بمي منذ أكثر من عشرين عاما. 

زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور

ولاقى هذا التفاعل الطريف انتشارا واسعا بين الجمهور الذي أعاد تداول المقاطع بكثافة.

ويواصل محبو مي عز الدين ونجوم الوسط الفني الاحتفال بزفافها متمنين لها حياة زوجية سعيدة وسط دعم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد سنوات طويلة من مشاركتها في اعمال ناجحة تركت أثرا لدى الجمهور. 

وكانت مي قد شاركت رمضان الماضي في مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومجموعة من النجوم وإخراج تامر محسن وهو العمل الذي حقق انتشارا لافتا وواصلت من خلاله حضورها الفني المميز على الشاشة.

وتتجه العديد من نجمات الفن مؤخرا إلى إعلان زواجهن بهدوء ودون إقامة حفلات زفاف كبيرة، مفضلات الاحتفال في أجواء خاصة بعيدا عن الصخب الإعلامي، وكان من بينهن عدد من أبرز نجمات الوسط الفني.

زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور

زواج بدون زفاف..  النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور

وقد تصدرت الفنانة مي عز الدين قائمة النجمات اللاتي اخترن الزواج دون إقامة حفل كبير، حيث أعلنت ارتباطها بالصيدلي أحمد تيمور واكتفت بمشاركة جمهورها صورة من عقد القران، بينما يقضي الزوجان حاليا شهر العسل.

كما أعلنت الفنانة آمال ماهر عقد قرانها على رجل الأعمال علي محجوب في حفل عائلي بسيط، وفضلت هي الأخرى عدم إقامة حفل زفاف، لتسافر بعدها إلى باريس لقضاء شهر العسل.

وفي الإطار نفسه أكدت الفنانة منة شلبي زواجها من المنتج أحمد الجنايني دون إقامة حفل زفاف، وذلك بعد انتشار وثيقة زواج منسوبة إليهما أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي إعلانها الرسمي وينهي الجدل ويؤكد ارتباطهما.

زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور

أما الفنانة رانيا يوسف فقد أعلنت زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، بعدما ظهرا معا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، دون أن يقيم الثنائي أي احتفال رسمي، مكتفيين بإعلان الزواج في أجواء بسيطة.

وتعكس هذه الزيجات المتتالية رغبة عدد من النجمات في الحفاظ على خصوصيتهن والابتعاد عن الأضواء في مثل هذه اللحظات الشخصية، مع الاكتفاء بمشاركة الخبر مع الجمهور بصورة هادئة وبعيدة عن البهرجة.

صور زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور

زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور
زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور
زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور
زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور
زواج النجمة مي عز الدين و الصيدلي أحمد تيمور
مي عز الدين النجمة مي عز الدين الصيدلي أحمد تيمور النجمة مي عز الدين الصيدلي أحمد تيمور مي عز الدين وأحمد تيمور

