أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 18 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة إسبانيا ضد تركيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
- كوسوفو X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8
- السويد X سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
- بيلاروسيا X اليونان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- إسكتلندا X الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- بلغاريا X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
- إسبانيا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- النمسا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9
- رومانيا X سان مارينو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
- بلجيكا X ليشتنشتاين – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- ويلز X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات تصفيات آسيا كأس العالم والقنوات الناقلة
- العراق X الإمارات العربية المتحدة – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين
- إيطاليا X أوزبكستان – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
- أوغندا X بوركينا فاسو – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2
- المكسيك X البرتغال – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
- البرازيل X فرنسا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4
- سويسرا X آيرلندا – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
- كوريا الشمالية X اليابان – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
- النمسا X إنجلترا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
- المغرب X مالي – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN Sports
مواعيد مباريات ودية
- اليابان X بوليفيا – الساعة 12:15 ظهرا
- بنين X بوركينا فاسو – الساعة 1 ظهرا
- الأردن X مالي – الساعة 1 ظهرا
- كوريا الجنوبية X غانا – الساعة 1 ظهرا
- ليسوتو X مالاوي – الساعة 4 عصرا
- كينيا X السنغال – الساعة 5 مساء
- عمان X كوت ديفوار – الساعة 5 مساء
- السعودية X الجزائر – الساعة 6:30 مساء
- تشيلي X بيرو – الساعة 7 مساء
- قبرص X إستونيا – الساعة 7 مساء
- جزر الفارو X كازاخستان – الساعة 7 مساء
- أوزبكستان X إيران – الساعة 7 مساء
- المغرب X أوغندا – الساعة 9 مساء
- البرازيل X تونس – الساعة 9:30 مساء