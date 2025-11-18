أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18-11-2025 والقنوات الناقلة



تنطلق اليوم الثلاثاء 18 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة إسبانيا ضد تركيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026





مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

- كوسوفو X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

- السويد X سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

- بيلاروسيا X اليونان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- إسكتلندا X الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- بلغاريا X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- إسبانيا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- النمسا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

- رومانيا X سان مارينو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- بلجيكا X ليشتنشتاين – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- ويلز X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات تصفيات آسيا كأس العالم والقنوات الناقلة



- العراق X الإمارات العربية المتحدة – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

- إيطاليا X أوزبكستان – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

- أوغندا X بوركينا فاسو – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

- المكسيك X البرتغال – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- البرازيل X فرنسا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4

- سويسرا X آيرلندا – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- كوريا الشمالية X اليابان – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- النمسا X إنجلترا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- المغرب X مالي – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN Sports

مواعيد مباريات ودية

- اليابان X بوليفيا – الساعة 12:15 ظهرا

- بنين X بوركينا فاسو – الساعة 1 ظهرا

- الأردن X مالي – الساعة 1 ظهرا

- كوريا الجنوبية X غانا – الساعة 1 ظهرا

- ليسوتو X مالاوي – الساعة 4 عصرا

- كينيا X السنغال – الساعة 5 مساء

- عمان X كوت ديفوار – الساعة 5 مساء

- السعودية X الجزائر – الساعة 6:30 مساء

- تشيلي X بيرو – الساعة 7 مساء

- قبرص X إستونيا – الساعة 7 مساء

- جزر الفارو X كازاخستان – الساعة 7 مساء

- أوزبكستان X إيران – الساعة 7 مساء

- المغرب X أوغندا – الساعة 9 مساء

- البرازيل X تونس – الساعة 9:30 مساء