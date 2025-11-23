قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط «العارف» بعد تحريضه على العنف خلال انتخابات دار السلام بسوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم بالتحريض على إطلاق النار خلال انتخابات مجلس النواب بدائرة دار السلام، وذلك بعد أن تم تشكيل فريق خاص للتعامل مع الحادث عقب تسريب صوتي له.

وأسفرت جهودهم عن ضبط المدعو “أ. أ”، الشهير باسم "العارف"، بعد ثبوت تورطه في التحريض على إطلاق النار وإحداث فوضى داخل مقار الاقتراع بمدينة دار السلام.

تفاصيل الواقعة

جاءت هذه التحركات بعد تداول تسجيل صوتي له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يثبت تورط "العارف" مع أحد المرشحين في التخطيط لأعمال عنف قد تهدد سير العملية الانتخابية وسلامة الناخبين، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين قبل يوم الاقتراع.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن التسريب الصوتي أظهر تحريضًا مباشرًا على استخدام الأسلحة وإثارة الشغب؛ ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود لتحديد هوية جميع المتورطين وجمع الأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضافت المصادر أن الفريق الأمني عمل على تحليل التسجيل الصوتي والتحقق من محتواه، واستدعاء الشهود والمشاركين في الواقعة، لضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع أي محاولة لتعطيلها أو تهديد الناخبين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على توفير بيئة انتخابية آمنة، وحماية المواطنين من أي ممارسات قد تعرقل حقهم في التصويت بحرية ودون تهديد، كما شددت الجهات الأمنية على أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد الأمن العام أو سلامة الناخبين، مهما كانت صلته بالأطراف السياسية أو المرشحين.

وأكدت الجهات المعنية أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتحريض على العنف، وأن كل الإجراءات ستظل سريعة وحازمة لمنع أي تهديد للسلامة العامة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام جميع المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام الانتخابات التحريض اطلاق النار

