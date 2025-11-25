أزمة نهائي المرتبط.. تفاصيل بيان اتحاد السلة بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي

ما زالت الأحداث التي جرت خلال نهاية مباراة مرتبط الاتحاد و الأهلي في إياب نهائي دوري المرتبط، ووقوع مشادات بين بعض اللاعبين، وخروج الجماهير عن النص تسيطر على المشهد الرياضي.

اجتمع كل من الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس اتحاد السلة، والأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والأستاذ محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد، واللواء محمد مجدي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء شريف طلعت مسؤول الشركة الإفريقية للتأمين، وتم عرض الموقف وارتؤي حفاظًا على سلامة وأمن الجماهير واللاعبين، الاتفاق على:



أولًا: خروج الجماهير على 4 دفعات.

ثانيًا: إقامة المباراة بشكل طبيعي.

وبعد خروج الجماهير، فوجئ المسئولون بعدم تواجد لاعبي الاتحاد في صالة المباراة على الرغم من تسليم بطاقات الهوية إلى طاولة التحكيم، في حين إجراء لاعبي الأهلي عمليات الإحماء بصورة طبيعية وإصرارهم على خوض المباراة.

وبناءً عليه، تقرر تطبيق اللائحة باعتبار نادي الاتحاد منسحبًا من المباراة، وتتويج النادي الأهلي بلقب دوري المرتبط لموسم 2025-2026.

كما سيعقد اتحاد السلة اجتماعًا طارئًا خلال الساعات القليلة القادمة من أجل إعلان كافة القرارات فيما يخص أحداث هذه المباراة.