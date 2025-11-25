قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني .. استمرار توافد المواطنين إلى اللجان الانتخابية ببورسعيد .. صور

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد
لليوم الثاني على التوالي.. استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، توافد المواطنين إلى لجان الاقتراع، خلال اليوم الثاني والأخير للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 وسط أجواء مستقرة وإجراءات تنظيمية محكمة من مختلف أجهزة المحافظة.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين حتي مساء اليوم في مشهد يعكس حرص المواطنين على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي. ويبلغ عدد المسجلين في كشوف الناخبين بمحافظة بورسعيد 544,015 ناخبًا موزعين على 50 لجنة انتخابية تغطي جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد.

استمرار توافد المواطنين إلى اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد 

وأكد اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد أن اليوم الثاني والأخير يشهد انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية، مؤكدا علي أن المحافظة وفرت كل ما يلزم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة، سواء من خلال دعم محيط اللجان بعناصر التنظيم، أو توفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم.

كما أكد  المحافظ علي متابعة غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد، لحظة بلحظة حركة توافد المواطنين وسير العمل داخل اللجان مع جاهزية كاملة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية والتعاون الكامل بين  الجهات الأمنية والتنفيذية لتوفير بيئة مستقرة داخل وخارج المقرات الانتخابية.

