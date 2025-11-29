شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر ‏"زيرو":

1- سوزوكي إسبريسو

تأتي سوزوكي إسبريسو بمحرك اقتصادي صغير مكوّن من 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي ينتج قوة 67 حصانا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 5.4 لتر لكل 100 كم.

تعتمد السيارة على تصميم مدمج يبلغ طوله 3565 مم، وعرض 1520 مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2380 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1565 مم، كما توفر حقيبة خلفية بسعة 239 لتر، وتأتي بعجلات مقاس 13 بوصة.

وتطرح إسبريسو في السوق المصري بفئة واحدة بسعر 630 ألف جنيه.

2- ميتسوبيشي ميراج

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي يولد 78 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة، مع عزم 100 نيوتن.متر عند 4000 لفة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، كما تأتي بخزان وقود سعة 35 لتر.

تزود ميراج بمجموعة من أنظمة الأمان الأساسية تشمل وسادتين هوائيتين، ونظام ABS لمنع الانغلاق، وEBD لتوزيع قوة الفرامل، ودعم الفرامل BAS، إضافة إلى نظام التحكم النشط بالثبات ASC.

وتتوفر ميراج في مصر بفئة واحدة بسعر 755 ألف جنيه.

3- سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك 1.2 لتر بقوة 82 حصانا وعزم 113 نيوتن.متر، مع نظام دفع أمامي وخيارين من نواقل الحركة: أوتوماتيكي أو يدوي، وتبلغ سعة خزان الوقود 37 لترا، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك 4.3 لتر لكل 100 كم.

وتأتي سويفت بتصميم رياضي أنيق مع مصابيح LED، ومقصورة داخلية تضم شاشة ترفيهية 9 بوصات تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بجانب حزمة من تجهيزات الأمان تشمل الوسائد الهوائية وتوزيع قوة الفرامل الإلكتروني.

وتطرح سويفت بفئة واحدة بسعر 850 ألف جنيه.

4- سيات إبيزا

تعتمد سيات إبيزا على محرك TSI سعة 1000 سي سي بقوة 115 حصانا، وعزم 200 نيوتن.متر يتوفر بين 2000 و3500 لفة بالدقيقة، ما يمنح السيارة قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DSG من 7 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/س.

وتتوفر إبيزا في مصر بثلاث فئات بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر ‏1,069,000 جنيه ‏

- الفئة الثانية بسعر 1,269,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 1,339,000 جنيه

5- ستروين C3

تأتي ستروين C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتشمل تجهيزات الأمان الأساسية في C3 كلًا من ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP، ودعم صعود المنحدرات، والتنبيه عند إرهاق السائق، إضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات والتعرف على السرعة المسموح بها.

وتتوافر ستروين C3 في فئتين:

- الفئة الأولى بسعر 1,055,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 1,190,000 جنيه