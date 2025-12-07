مع انتشار نزلات البرد .. خبير تغذية يكشف سر الأطعمة البنفسجية لتعزيز المناعة في الشتاء

مع دخول أشهر الشتاء، يبدأ جهاز المناعة لدى الكثيرين في الضعف، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالبرد والفيروسات، ويؤكد خبراء الصحة أن أهم خطوة للحفاظ على مناعة قوية في هذه الفترة هي اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية.

ومن بين أبرز التوصيات التي يجهلها البعض: إضافة الأطعمة البنفسجية إلى النظام الغذائي الشتوي، ولفهم أهمية هذا النوع من الأطعمة، وفقا لموقع OnlyMyHealth مع الدكتورة جيتيكا تشوبرا، أخصائية التغذية الشمولية، التي أوضحت فوائد هذه الأطعمة وآثارها المناعية.

ما هي الأطعمة البنفسجية ولماذا تُعد “درع الشتاء”؟

قالت الدكتورة تشوبرا إن الأطعمة البنفسجية هي الفواكه والخضروات الغنية طبيعيًا بمركب الأنثوسيانين، وهو صبغة نباتية تمنحها لونها البنفسجي أو الأزرق الداكن.

واضافت “الأنثوسيانين من أقوى مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا المناعية من التلف، وتُقلل الالتهابات، وتُحسّن صحة الأمعاء، ولأن 70% من المناعة مرتبطة بصحة الجهاز الهضمي، تصبح هذه الأطعمة دعمًا مباشرًا للمناعة، خصوصًا في الشتاء.”

وتابعت خبيرة التغذية: لا يكفي تناول طعام دافئ فقط بل يجب تناول طعام واقٍ خلال 25 عامًا من عملي لاحظت أن من يمرضون كثيرًا في الشتاء لا يفتقرون للطعام، بل يفتقرون لتنوع مضادات الأكسدة وهنا يأتي دور الأطعمة البنفسجية وكلما كان اللون أكثر قتامة، زادت قوتها المناعية.

أطعمة بنفسجية لرفع المناعة في الشتاء

قدّم الدكتور تشوبرا قائمة بأفضل الأطعمة البنفسجية التي يجب إضافتها للنظام الغذائي لدعم المناعة:

1. الملفوف الأرجواني

غني بفيتامين C وألياف مفيدة للأمعاء يُفضّل تناوله نيئًا أو مطهوًا بخفة، نصيحة: تناول الملفوف أولاً قبل الكربوهيدرات للتحكم في سكر الدم.

2. البنجر (الشمندر)

يدعم الكبد، ويُحسّن الدورة الدموية، ويزيد وصول الأكسجين للخلايا — ما يُعزز المناعة يُنصح بتناوله مبشورًا أو مطهوًا على البخار أو داخل الحساء.

3. العنب الأسود

يحتوي على الريسفيراترول المضاد للالتهابات والفيروسات،

نصيحة: تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات.

4. البرقوق

يقلل الإجهاد التأكسدي ويُحسّن الهضم، ما ينعكس مباشرة على قوة المناعة.

5. البطاطا الحلوة الأرجوانية

تجمع بين الألياف ومضادات الأكسدة، وتدعم صحة بطانة الأمعاء، الطريقة الأنسب: السلق أو التحميص وتجنب القلي.