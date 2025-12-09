الكشف على 7 ملايين تلميذ ابتدائي للحد من أمراض سوء التغذية | تفاصيل

كشفت فاتن عمارة مقرر لجنة المبادرة الرئاسية للكشف عن امراض سوق التغذية، جهود المبادرة لتوفير صحة أفضل للمصريين .



وقالت عمارة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" قمنا بفحص حوالي 7 مليون طفل بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية ".

وتابعت فاتن عمارة :" نتعرف على وزن وطول الاطفال والتعرف على مدى احتمالية إصابة الطفل بالسمنة او أي مرض من امراض سوء التغذية مثل الانيميا وقصر القامة".



واكملت فاتن عمارة :" في حالة اكتشاف إصابة أي طفل بأمراض سوء التغذية يتم تحويل الطفل للعيادات المتخصصة ويتم توفير البرنامج العلاجي الخاص له".

ولفتت فاتن عمارة :" نسب الانيميا في 2018 كانت 30 % والآن نسب الانيميا انخفضت لـ 9 % ، وهذه معدلات جيدة للغاية".