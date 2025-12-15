أخبار التكنولوجيا| أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini.. ريدمي تطلق هاتف K90 Pro Max

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتصميم يشبه آيفون آير.. إليك أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini

بعد أسابيع من الشائعات والتشويق، وصل هاتف Vivo S50 Pro Mini، أحدث هواتفها الرائدة صغيرة الحجم، أخيرًا. تم إطلاقه رسميًا في الصين بمواصفات تقنية عالية تُضاهي أداء الهواتف الرائدة. لكنه ليس مجرد هاتف صغير الحجم وقوي، بل هو هاتف متكامل و إليك أهم مواصفاته

مواصفات فائقة وسعر مذهل .. ريدمي تطلق اهاتف K90 Pro Max |

هل تبحث عن هاتف ذكي جديد بميزات استثنائية تجمع بين سعة بطارية فائقة وتصميم أنيق فيمكنك التفكير في هاتف Redmi K90 Ultra، الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، والذي يأتي ببطارية بسعة 10000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي فائق السرعة، كل ذلك مع الحفاظ على سُمك هيكله أقل من 8.5 ملم.

شاشة 2.5K ..لينوفو تكشف عن جهاز لوحي Idea Tab Plus للألعاب

أطلقت لينوفو مؤخرًا جهازًا لوحيًا جديدًا ، مصممًا للاستخدامات المتعددة. وكانت الشركة قد أعلنت عالميًا عن جهاز Idea Tab Plus في سبتمبر الماضي، وهو الآن متوفر في المنطقة بشاشة طويلة عالية الدقة، ويدعم القلم الضوئي، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G، وبطارية ضخمة، وغيرها الكثير. إليكم كل ما تحتاجون معرفته.

بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

بدأت شركة شاومي بإطلاق HyperOS 3 ، أحدث واجهة مستخدم لها لنظام أندرويد والمبنية على نظام أندرويد 16، ويبدو أنها ترقية ممتازة. وتروج الشركة لنظام أخف وزنًا، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، واستجابة أفضل بشكل عام على نطاق واسع من الهواتف والأجهزة اللوحية.

بالنسبة للعديد من المستخدمين، يبدو أن هذا صحيح. يُقال إن الأداء اليومي أصبح أسرع، مع انخفاض في حالات التباطؤ في الخلفية وتجربة أكثر سلاسة بشكل عام مقارنةً بإصدارات HyperOS السابقة.