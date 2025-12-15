قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
أخبار التكنولوجيا| أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini.. ريدمي تطلق هاتف K90 Pro Max

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتصميم يشبه آيفون آير.. إليك أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini

بعد أسابيع من الشائعات والتشويق، وصل هاتف Vivo S50 Pro Mini، أحدث هواتفها الرائدة صغيرة الحجم، أخيرًا. تم إطلاقه رسميًا في الصين بمواصفات تقنية عالية تُضاهي أداء الهواتف الرائدة. لكنه ليس مجرد هاتف صغير الحجم وقوي، بل هو هاتف متكامل و إليك أهم مواصفاته

مواصفات فائقة وسعر مذهل .. ريدمي تطلق اهاتف K90 Pro Max |

هل تبحث عن هاتف ذكي جديد بميزات استثنائية تجمع بين سعة بطارية فائقة وتصميم أنيق فيمكنك  التفكير  في هاتف  Redmi K90 Ultra، الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، والذي يأتي  ببطارية بسعة 10000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي فائق السرعة، كل ذلك مع الحفاظ على سُمك هيكله أقل من 8.5 ملم.

شاشة 2.5K ..لينوفو تكشف عن جهاز لوحي Idea Tab Plus للألعاب 

أطلقت لينوفو مؤخرًا جهازًا لوحيًا جديدًا ، مصممًا للاستخدامات المتعددة. وكانت الشركة قد أعلنت عالميًا عن جهاز Idea Tab Plus في سبتمبر الماضي، وهو الآن متوفر في المنطقة بشاشة طويلة عالية الدقة، ويدعم القلم الضوئي، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G، وبطارية ضخمة، وغيرها الكثير. إليكم كل ما تحتاجون معرفته.

بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

بدأت شركة شاومي بإطلاق HyperOS 3 ، أحدث واجهة مستخدم لها لنظام أندرويد والمبنية على نظام أندرويد 16، ويبدو أنها ترقية ممتازة. وتروج الشركة لنظام أخف وزنًا، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، واستجابة أفضل بشكل عام على نطاق واسع من الهواتف والأجهزة اللوحية.
بالنسبة للعديد من المستخدمين، يبدو أن هذا صحيح. يُقال إن الأداء اليومي أصبح أسرع، مع انخفاض في حالات التباطؤ في الخلفية وتجربة أكثر سلاسة بشكل عام مقارنةً بإصدارات HyperOS السابقة.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

نتنياهو وترامب

خرق لاتفاق غزة.. غضب في البيت الأبيض من نتنياهو بعد اغتيال رائد سعد

ملك البحرين ورئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني

وزير الخارجية

وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

