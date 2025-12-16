الرقابة المالية : إتاحة التمويل التشاركي لمساعدة الشركات الناشئة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ريادة الأعمال أصبح لها دور مهم، وأيضا عمليات صناديق الاستثمار والتي أتيح خلالها التمويل التشاركي على صعيد الصناديق العقارية ورأس المال المخاطر لمساعدة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل.

وأضاف فريد، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي السابع "تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030"، أن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة تتكامل مع بعضها البعض، من جهد مبذول من وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ووزارة المالية، وأيضا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.



وأكد أن هذه الرسالة الأهم عند التحدث عن الإصلاحات الاقتصادية في مجال الماليات والتمويل وأسواق المال، وهي “إن عملية التكامل ما بين القطاعات وبعضها البعض أن تكون الرؤية موحدة وواضحة بين هذة المؤسسات”، مشيرا إلى الإصلاحات والمحفزات التي أعلن عنها وزير المالية لمساندة الشركات في القيد.

وأضاف أن التيسير من وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والأجهزة كافة من شأنها تيسير مهمة الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية في الترويج لقيد شركات جديدة.

وتابع: "ندرك أن الخدمات المالية هي حق للمواطن وللمستهلك وليس قدر من الرفاهية، فعملية الادخار والحصول على الخدمات التأمينية كانت من ضمن الأولويات".

وقال: "نبدي كجهة رقابية دائما عملية الاستقرار عن التطوير بدون إغفالها والتي شهدناها خلال الأعوام السابقة".