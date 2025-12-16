جهود مكثفة للانتهاء من تطوير شارعي الحميدي والتجاري ببورسعيد

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة للانتهاء من نموذج تطوير شارعي الحميدي والتجاري بحي العرب والمناخ، والذي تنفذه شركة الفتح للمقاولات كمشاركة مجتمعية، وذلك تمهيدًا لافتتاحه تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

جهود مكثفة للانتهاء من نموذج تطوير شارعي الحميدي والتجاري

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، والالتزام بالتصميمات المعتمدة التي تراعي الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة، بما يعكس الهوية البصرية المميزة لحي العرب ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين حالة الطرق والأرصفة، إلى جانب أعمال الإنارة والتجميل، بما يسهم في خلق بيئة حضارية متكاملة تتناسب مع القيمة التاريخية والتجارية للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارعي الحميدي والتجاري يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لإعادة إحياء المناطق ذات الطابع التاريخي، ودعم الأنشطة التجارية والسياحية، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد