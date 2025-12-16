هند الضاوي: الشرق الأوسط يمر بمرحلة مفصلية .. وتغيرات كبرى تلوح في الأفق

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج “حديث القاهرة”، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة مفصلية وفاصلة، مشيرة إلى أن المنطقة مقبلة على تغيرات كبيرة ومتسارعة خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد الأزمات والصراعات الإقليمية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن التحديات التي تواجه إسرائيل، من وجهة نظرها، تتمركز بشكل أساسي في منطقة بلاد الشام، إلى جانب إيران، التي ترى تل أبيب أن لها تحركات وتأثيرات مباشرة في الساحة الفلسطينية واللبنانية، مضيفة أن هذا التصور الإسرائيلي يدفع نحو سياسات أكثر عدوانية في الإقليم.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن إسرائيل تتحايل على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أن تل أبيب تخرق الاتفاق بشكل يومي، من خلال تنفيذ عمليات اغتيال، إلى جانب التهديد بقصف منازل مدنيين لبنانيين داخل لبنان.

ونوهت هند الضاوي، أن حزب الله نفذ ما هو مطلوب منه فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في حين طالبت الولايات المتحدة لبنان بنزع سلاح حزب الله بالكامل، وهو ما يفتح الباب أمام توترات سياسية وأمنية متصاعدة داخل الساحة اللبنانية، موضحة أن المشهد الإقليمي يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها الحسابات السياسية والعسكرية، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وتراجع فرص التهدئة الشاملة في المنطقة.

