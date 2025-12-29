5 سيارات صينية هي الأرخص سعرا في 2025.. أوتوماتيك "زيرو"

استطاعت السيارات الصينية أن تحظى بحضور كبير في الشارع المصري، بطرح عدد متنوع من الطرازات التي تنتمي للفئة الاقتصادية، والتي تقدم بحزمة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب إختلاف التصميمات بين الرياضية والسيدان.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات صينية في عام 2025

شيري أريزو5

زودت شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة مانيوال للفئة الأولى، أو أوتوماتيكي طرازCVT للفئات عالية التجهيز، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 665,000 جنيه و 740,000 جنيه.

بايك U5 PLUS

تعتمد بايك U5 PLUS فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وقوة إجمالية قدرها 111 حصانًا، سعة 1500 سي سي، وعزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 724,900 و 854,900 جنيه.

جيلي GX3 PRO

تستمد جيليGX3 PROقوتها من محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 849,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

دعمت شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، ومحرك اخر تيربو بقوة 145 حصانًا و210 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتراوح أسعار السيارة بين 875,000 جنيه و 980,000 جنيه.

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر 709,900 جنيه.