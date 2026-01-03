مصرع طالب في مشاجرة بقرية ميت العطار ببنها

لقي طالب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه، في مشاجرة بقرية ميت العطار بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من الإسعاف فرع القليوبية، بوقوع مشاجرة ووجود حالة وفاة.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثة بها جرح ذبحي في واقعة تحمل شبهة جنائية مع ادعاء التعدي من آخرين، وتبين أن المتوفى يُدعى محمد ي م ن، 17 عاما.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث وسماع أقوال الشهود، والعمل على تحديد وضبط المتورطين في الواقعة.

وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه وظروفه.