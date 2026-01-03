قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل طرح وزارة الإسكان عددا من الوحدات التجارية والخدمية

الاسكان
الاسكان
محمد غالي

يبحث عدد من المواطنين عن طرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد العلني، في إطار جهودها لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم الأنشطة التجارية بالمدن الجديدة.

طرح عدد 22 محلا تجاريا و3 صيدليات

وطرحت الوزارة بمدينة 15 مايو عدد 22 محلا تجاريا و3 صيدليات، بمساحات تتراوح ما بين 12 و47 مترا مربعا، ومن المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم 13 يناير الجاري.

وفي سياق متصل، تابع المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستجدات ملفات تقنين الاوضاع بالاراضي المضافة لمدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، مؤكدا ان ملف تقنين اوضاع الاراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يأتي على رأس اولويات المرحلة الحالية، بهدف حماية أملاك الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان أن التقنين لم يعد خيارا، بل مسارا حتميا لضبط منظومة الأراضي، موضحا ان المرحلة الحالية تشهد تطويرا في اليات المتابعة يعتمد على الحسم والسرعة، دون الإخلال بأحكام القانون.

وفي مدينة الشروق، قام وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية لمتابعة ملف تقنين الاوضاع بشكل تفصيلي، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الانجاز بالمناطق المضافة وهي السلام وطيبة وشمال المدينة، مع الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة تمهيدا لاعتمادها وفقا للضوابط التخطيطية المعتمدة.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات فورية حيال قطع الاراضي غير الجادة، مع التطبيق الحاسم للقواعد المنظمة، في اطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.

واوضح مسئولو جهاز مدينة الشروق انه يتم العمل حاليا وفق خطة مكثفة تشمل العمل على فترتين، وتفعيل دور كل إدارة وفقا لاختصاصها، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات إنجاز بملف التقنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

الاسكان 

انجاز ملف توفيق الاوضاع 

وفي هذا الاطار، عقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة مع ممثلي مجلس ادارة جمعية العدلية وعدد من اعضائها، لشرح الاليات والقواعد المنظمة لاجراءات التقنين، تمهيدا لانجاز ملف توفيق الاوضاع وفقا للاطر القانونية المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات الاعضاء في اقرب وقت لبدء دراسة الموقف وعرضه على لجنة توفيق الأوضاع المختصة.

وفي منطقة جمعية الطلائع سابقا بالعبور الجديدة، تم التشديد على ضرورة مضاعفة معدلات التنفيذ لاعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري، الى جانب تجهيز الطرق، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن سرعة توفيق اوضاع المستفيدين وتنمية المنطقة.

كما حظي طريق R6 بطول 11 كيلومترا بالعبور الجديدة بمتابعة دقيقة، مع توجيه الشركات المنفذة بسرعة تذليل اي معوقات ميدانية او ادارية قد تؤثر على تقدم الاعمال، باعتبار تطوير البنية التحتية ركيزة اساسية لانهاء ملف التقنين وتسليم الاراضي لمستحقيها في أسرع وقت.

وفي السياق ذاته، واصل جهاز مدينة سفنكس الجديدة أعمال لجنة البت في طلبات تقنين اوضاع الافراد والكيانات المتواجدة بقطع الاراضي المضافة للمدينة، مع التأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة.

وفي إطار متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية رقم 13 للمواطنين الذين تم توفيق اوضاعهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق.

الاسكان 

وزير الإسكان على سرعة توفيق اوضاع حائزي الاراضي

وشدد وزير الاسكان على سرعة توفيق اوضاع حائزي الاراضي بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة، ودفع إجراءات التقنين وفقا للمخططات المعتمدة، موضحا ان ذلك يأتي ضمن سلسلة مبادرات تستهدف توفير أراض ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذا لسياسة الدولة الرامية لتحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين.

واوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق ان القرعة شملت تخصيص 344 قطعة ارض بمنطقة الرابية، موزعة بواقع 225 قطعة بمساحة 209 م2، و92 قطعة بمساحة 276 م2، و19 قطعة بمساحة 500 م2، وقطعتين بمساحة 600 م2، و6 قطع بمساحات تتراوح بين 700 و800 م2.

