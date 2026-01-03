تطوير القطاع الصحي.. مراسل صدى البلد: رئيس الوزراء تابع معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة بالأقصر

كشف هاني النحاس مراسل صدى البلد، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في محافظة الأقصر.

وقال هاني النحاس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة تنفذ العديد من مشروعات حياة كريمة في محافظة الأقصر ".

وتابع هاني النحاس :" رئيس الوزراء ركز على معدلات الإنجاز في مشروعات حياة كريمة داخل قرى محافظة الأقصر ".

وأكمل :" رئيس الوزراء تفقد مستشفى الكرنك الدولي والدولة عكفت على تطوير مستشفى الكرنك ويتم إجراء عمليات جراحية بالغة التعقيد بها الآن بعد تطوير مستوى الخدمات الصحية ".

وتابع :" لم يتشكي احد من أهالي الأقصر من مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مختلف مستشفيات الأقصر "، مضيفا:" حياة كريمة حققت طفرة تنموية كبيرة في الأقصر ".

وأضاف :" أهالي الأقصر أكدوا أنهم يحصلون على الخدمات الطبية ببلاش في مستشفيات الأقصر وهناك 17 مليون خدمة قدمها المجمع الطبي في الأقصر للأهالي".