بدء جلسة محاكمة 11 متهما بـ داعش حلوان.. بعد قليل

تنظر بعد قليل، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد الشربينى، جلسة محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 23849 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ خلية حلوان.

جاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر من عام 2022، أسس المتهمان الأول والثاني، وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغي نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد