السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
تردد قناة TNT المغربية لبث بطولة كأس الأمم الإفريقية

قناة TNT المغربية
قناة TNT المغربية
إسلام مقلد

أصبحت قناة TNT المغربية من أبرز القنوات الرياضية التي نالت إعجاب عدد كبير من محبي كرة القدم، حيث تعتبر من القنوات الأساسية داخل المغرب المهتمة بنقل وتغطية أهم الأحداث الرياضية. القناة تقدم متابعة حية لمباريات كأس الأمم الإفريقية الحالي، إلى جانب مباريات الدوري المغربي وكأس العرش، فضلاً عن برامج تحليلية وتقارير خاصة تتابع أخبار المنتخب المغربي ومشاركاته المختلفة في البطولات القارية والدولية.

وتتميز القناة ببث مجاني ومفتوح، بجودة مناسبة تتيح للمشاهدين متابعة المباريات والبرامج دون الحاجة إلى أي اشتراك مدفوع، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الرياضة داخل المغرب وخارجه.

تردد قناة Arryadia TNT المغربية 2026

يمكن استقبال القناة على جهاز الاستقبال عبر القمر الصناعي Eutelsat 21B باستخدام الإعدادات التالية:

التردد: 11569

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 9500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ويُوصى بإدخال هذه البيانات بدقة لضمان استقبال القناة بشكل صحيح ومستقر دون أي تقطيع أثناء البث.

طريقة ضبط وتنزيل قناة Arryadia TNT

لإضافة القناة على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى القائمة عبر جهاز التحكم.
  • اختيار إعدادات التركيب أو إعداد القنوات.
  • التوجه إلى البحث اليدوي.
  • تحديد القمر الصناعي Eutelsat 21B.
  • إدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة بدقة.
  • الضغط على خيار البحث وانتظار انتهاء العملية.
  • حفظ القناة بعد ظهورها ضمن قائمة القنوات.

مميزات قناة Arryadia TNT المغربية

  • تقدم القناة عددًا من المميزات التي تجعلها محط متابعة جماهيرية واسعة، منها:
  • قناة رياضية مجانية بدون تشفير.
  • نقل مباشر لأهم البطولات والمنافسات المغربية.
  • برامج تحليلية وأخبار رياضية متجددة.
  • إذاعة مستقرة تناسب مختلف أجهزة الاستقبال.
  • عرض أغلب مباريات كأس إفريقيا الحالي، مع متابعة دقيقة لأحداث الدوري المغربي وكأس العرش والمنتخب الوطني.
