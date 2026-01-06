تردد قناة TNT المغربية لبث بطولة كأس الأمم الإفريقية

أصبحت قناة TNT المغربية من أبرز القنوات الرياضية التي نالت إعجاب عدد كبير من محبي كرة القدم، حيث تعتبر من القنوات الأساسية داخل المغرب المهتمة بنقل وتغطية أهم الأحداث الرياضية. القناة تقدم متابعة حية لمباريات كأس الأمم الإفريقية الحالي، إلى جانب مباريات الدوري المغربي وكأس العرش، فضلاً عن برامج تحليلية وتقارير خاصة تتابع أخبار المنتخب المغربي ومشاركاته المختلفة في البطولات القارية والدولية.

وتتميز القناة ببث مجاني ومفتوح، بجودة مناسبة تتيح للمشاهدين متابعة المباريات والبرامج دون الحاجة إلى أي اشتراك مدفوع، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الرياضة داخل المغرب وخارجه.

تردد قناة Arryadia TNT المغربية 2026

يمكن استقبال القناة على جهاز الاستقبال عبر القمر الصناعي Eutelsat 21B باستخدام الإعدادات التالية:

التردد: 11569

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 9500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ويُوصى بإدخال هذه البيانات بدقة لضمان استقبال القناة بشكل صحيح ومستقر دون أي تقطيع أثناء البث.

طريقة ضبط وتنزيل قناة Arryadia TNT

لإضافة القناة على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى القائمة عبر جهاز التحكم.

اختيار إعدادات التركيب أو إعداد القنوات.

التوجه إلى البحث اليدوي.

تحديد القمر الصناعي Eutelsat 21B.

إدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة بدقة.

الضغط على خيار البحث وانتظار انتهاء العملية.

حفظ القناة بعد ظهورها ضمن قائمة القنوات.

مميزات قناة Arryadia TNT المغربية