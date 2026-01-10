الشوط الأول.. الأهلي يهزم فاركو 2-0 فى كأس عاصمة مصر

أنهي النادي الأهلي الشوط الأول بالتقدم على نظيره فاركو بالتفوق بهدفين دون رد في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر.



وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة في أول 20 دقيقة، وأحرز حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في شباك فاركو، في الدقيقة 26 من عمر المباراة.



وسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر المباراة.





وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو على النحو التالي: حمزة علاء في حراسة المرمى، إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد شكري في الدفاع، أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت في الوسط، ونيتس جراديشار في الهجوم.



وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أشرف داري ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي وإبراهيم عادل وعمر معوض.



وجاء تشكيل فاركو كالتالي، أحمد دعدور في حراسة المرمى، بابا كار، سيف الإمام، محمد حسين، معاذ أحمد في الدفاع، وليد مصطفى،يوسف جلال، ياسين الملاح، أحمد فؤاد في الوسط، كريم الطيب، أليو بادارا في الهجوم.



وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شيكا، جابر كامل، محمد عز، محمد سيد، محمود فرحات، رامز مدحت، يوسف عبد الحفيظ، حسام رضا، شوقي الضنين.