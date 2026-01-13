قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
دعاء الرزق بالمال الكثير في أواخر رجب.. بـ13 كلمة تكن أغنى الخلق
حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إعداد مخفي في آيفون يحسّن عمل Face ID مع تغيّر ملامح الوجه

آيفون
آيفون
احمد الشريف

يعاني كثير من مستخدمي آيفون من أداء غير ثابت لميزة Face ID، إذ تعمل بسلاسة أحيانًا ثم تبدأ في تكرار الفشل، خصوصًا بعد تغيّر المظهر أو تغيير زاوية حمل الهاتف. 

يوضح التقرير أن آبل أدرجت في إعدادات iOS خيارًا مدمجًا يسمى Alternate Appearance (المظهر البديل)، يسمح بمسح الوجه مرة ثانية في ظروف مختلفة لتحسين دقة التعرف وتقليل حالات فشل فتح القفل.

بدل الاعتماد على خريطة وجه واحدة، يمكن لـ Face ID بعد تفعيل هذا الخيار مقارنة مسحين كاملين للوجه، ما يساعده على التكيّف مع نطاق أوسع من الزوايا والتغيّرات الشكلية، مثل اختلاف تسريحة الشعر أو أسلوب المكياج أو وجود لحية أو نظارات بشكل متكرر. 

تؤكد آبل أن هذه الميزة مخصصة لحالات تغير مظهر الشخص نفسه بانتظام، وليست وسيلة لمنح شخص آخر إمكانية فتح الهاتف.

كيفية تفعيل “المظهر البديل” في إعدادات Face ID

لإعداد المظهر البديل، يشرح التقرير الخطوات التالية، افتح تطبيق الإعدادات Settings على الآيفون، ادخول إلى Face ID & Passcode ثم إدخال رمز قفل الجهاز.

سترى تحت إعدادات Face ID الأساسية، ستظهر خانة Set Up an Alternate Appearance (إعداد مظهر بديل).

عند الضغط على الخيار، يبدأ نفس معالج الإعداد المعتاد لـ Face ID؛ حيث يطلب الهاتف من المستخدم وضع الوجه داخل إطار دائري وتحريك الرأس ببطء لالتقاط زوايا متعددة، مع توصية بأن تكون المسافة بين الهاتف والوجه حوالي 25 إلى 30 سنتيمترًا. 

ينصح التقرير بمسح الوجه في الظروف التي يكثر فيها فشل Face ID عادة، مثل ارتداء نظارات، أو مكياج ثقيل، أو حمل الهاتف بزاوية غير معتادة.

خيارات إضافية: Face ID مع الكمامة 

إلى جانب المظهر البديل، يذكّر التقرير بوجود خيار Face ID with a Mask داخل إعدادات آيفون، والمصمم لمن يرتدون أغطية وجه بانتظام؛ حيث يعتمد النظام في هذه الحالة أكثر على ملامح منطقة العينين وما حولها بدل قراءة الوجه كاملًا.

إذا استمرت مشاكل التعرف حتى بعد تفعيل المظهر البديل، تشير آبل إلى أن الخطوة التالية هي إعادة تعيين Face ID بالكامل (Reset Face ID) ثم إعداده من جديد من الصفر، بما في ذلك المظهر الأساسي والمظهر البديل، لضمان التخلص من أي بيانات قديمة أقل دقة. 

يوضح التقرير أن هذه الإعدادات لا تغير طريقة عمل Face ID على المستوى التقني العميق، لكنها تساعد فعليًا في تقليل الإزعاج اليومي للمستخدمين الذين يواجهون مشاكل متكررة في التعرّف على الوجه.

آيفون Face ID ميزة Face ID

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

اليمن

المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب "الرباعية الدولية" المشرفة على الوضع في اليمن بالتدخل العاجل

إيران

الولايات المتحدة توجه رسالة عاجلة لرعاياها في إيران

وزير الصحة

الصحة: الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص ضار وقد يؤدي إلى فقدان الأرواح

بالصور

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد