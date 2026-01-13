إعداد مخفي في آيفون يحسّن عمل Face ID مع تغيّر ملامح الوجه

يعاني كثير من مستخدمي آيفون من أداء غير ثابت لميزة Face ID، إذ تعمل بسلاسة أحيانًا ثم تبدأ في تكرار الفشل، خصوصًا بعد تغيّر المظهر أو تغيير زاوية حمل الهاتف.

يوضح التقرير أن آبل أدرجت في إعدادات iOS خيارًا مدمجًا يسمى Alternate Appearance (المظهر البديل)، يسمح بمسح الوجه مرة ثانية في ظروف مختلفة لتحسين دقة التعرف وتقليل حالات فشل فتح القفل.

بدل الاعتماد على خريطة وجه واحدة، يمكن لـ Face ID بعد تفعيل هذا الخيار مقارنة مسحين كاملين للوجه، ما يساعده على التكيّف مع نطاق أوسع من الزوايا والتغيّرات الشكلية، مثل اختلاف تسريحة الشعر أو أسلوب المكياج أو وجود لحية أو نظارات بشكل متكرر.

تؤكد آبل أن هذه الميزة مخصصة لحالات تغير مظهر الشخص نفسه بانتظام، وليست وسيلة لمنح شخص آخر إمكانية فتح الهاتف.

كيفية تفعيل “المظهر البديل” في إعدادات Face ID

لإعداد المظهر البديل، يشرح التقرير الخطوات التالية، افتح تطبيق الإعدادات Settings على الآيفون، ادخول إلى Face ID & Passcode ثم إدخال رمز قفل الجهاز.

سترى تحت إعدادات Face ID الأساسية، ستظهر خانة Set Up an Alternate Appearance (إعداد مظهر بديل).

عند الضغط على الخيار، يبدأ نفس معالج الإعداد المعتاد لـ Face ID؛ حيث يطلب الهاتف من المستخدم وضع الوجه داخل إطار دائري وتحريك الرأس ببطء لالتقاط زوايا متعددة، مع توصية بأن تكون المسافة بين الهاتف والوجه حوالي 25 إلى 30 سنتيمترًا.

ينصح التقرير بمسح الوجه في الظروف التي يكثر فيها فشل Face ID عادة، مثل ارتداء نظارات، أو مكياج ثقيل، أو حمل الهاتف بزاوية غير معتادة.

خيارات إضافية: Face ID مع الكمامة

إلى جانب المظهر البديل، يذكّر التقرير بوجود خيار Face ID with a Mask داخل إعدادات آيفون، والمصمم لمن يرتدون أغطية وجه بانتظام؛ حيث يعتمد النظام في هذه الحالة أكثر على ملامح منطقة العينين وما حولها بدل قراءة الوجه كاملًا.

إذا استمرت مشاكل التعرف حتى بعد تفعيل المظهر البديل، تشير آبل إلى أن الخطوة التالية هي إعادة تعيين Face ID بالكامل (Reset Face ID) ثم إعداده من جديد من الصفر، بما في ذلك المظهر الأساسي والمظهر البديل، لضمان التخلص من أي بيانات قديمة أقل دقة.

يوضح التقرير أن هذه الإعدادات لا تغير طريقة عمل Face ID على المستوى التقني العميق، لكنها تساعد فعليًا في تقليل الإزعاج اليومي للمستخدمين الذين يواجهون مشاكل متكررة في التعرّف على الوجه.