محافظات

تعيين تامر عرفة وكيلا لكلية علوم الرياضة ببنها لشئون الدراسات العليا

د. تامر عرفة وكيل كلية علوم الرياضة
د. تامر عرفة وكيل كلية علوم الرياضة
إبراهيم الهواري

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارا بتعيين الدكتور تامر عرفة الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكليه علوم الرياضة وكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.


تعيينات جديدة


وكان رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة شملت تكليف الدكتور أيمن سمير الأستاذ بكلية الطب البيطري والمنتدب لجامعه بنها الأهلية مستشارا لرئيس الجامعة لشؤون الابتكار بجانب عمله ، وتعيين الدكتور هانى زكريا الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية علوم الرياضة وكيلا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة بشرى عبد الباقي الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية النوعية وكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.


كما شملت القرارات تعيين كل من : الدكتور محمود صلاح الأستاذ بقسم هندسة الجيوماتكس بكلية الهندسه بشبرا وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور إسلام نظمى الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكليه الهندسه بشبرا وكيلا للكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، وقيام الدكتورة إيمان منير  الأستاذ المساعد بقسم الحاسبات العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

