أخبار التوك شو.. البرغوثي: الموقف المصري الحازم منع التهجير.. وأحمد موسى يوجه التحية لحسام حسن

كنّا مضغوطين دفاعيًا.. طاهر أبو زيد: كواليتي لاعبي السنغال مختلف عن منتخب مصر

علّق طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، على خسارة منتخب مصر من السنغال والخروج من بطولة أمم أفريقيا.

الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة حققت نجاحًا ملحوظًا في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية.

السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب

أعربت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، عن سعادتها الكبيرة باستقرار أسرتها في مصر، مؤكدة أن ابنتيها تدرسان بالمدرسة الأمريكية وتتعلمان اللغة العربية أربع مرات أسبوعيًا.

وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر

علق أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على اختيار محي الدين اللباد شخصية معرض الكتاب للطفل هذا العام.

الصحة: مصر تسير في طريق تنازلي بوفيات الرضع وحديثي الولادة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تسير في طريق تنازلي في وفيات الرضع وحديثي الولادة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أكد انخفاض كبير في وفيات المواليد.

أحمد موسى عن مباراة مصر والسنغال: الحكم فاسد والماتش اتسرق.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكم لم يحقق العدالة، وكان أسوأ حكم في قارة إفريقيا، وصلاح وإمام عاشور ومرموش "اتضربوا ضرب رهيب.

أحمد موسى يوجه التحية لحسام حسن: مكناش متوقعين نصل نصف نهائي.. فيديو

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه من التحكيم خلال مباراة منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم إفريقيا.

البرغوثي: الموقف المصري الحازم منع التهجير وأفشل المخططات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّه يتم التركيز في هذه المرحلة على ضمان استمرار وقف إطلاق النار ووقف التعديات التي تجري.

نقيب السياحيين: المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة الإقبال السياحي

أكد باسم حلقة نقيب السياحيين، أن السياحة الثقافية تشكل عنصرا هاما في قطاع السياحة بمصر.