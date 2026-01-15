قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
أخبار التوك شو.. البرغوثي: الموقف المصري الحازم منع التهجير.. وأحمد موسى يوجه التحية لحسام حسن

إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية.

كنّا مضغوطين دفاعيًا.. طاهر أبو زيد: كواليتي لاعبي السنغال مختلف عن منتخب مصر

علّق طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، على خسارة منتخب مصر من السنغال والخروج من بطولة أمم أفريقيا.

الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة حققت نجاحًا ملحوظًا في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية.

السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب

أعربت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، عن سعادتها الكبيرة باستقرار أسرتها في مصر، مؤكدة أن ابنتيها تدرسان بالمدرسة الأمريكية وتتعلمان اللغة العربية أربع مرات أسبوعيًا.

وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر

علق أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على اختيار محي الدين اللباد شخصية معرض الكتاب للطفل هذا العام.

الصحة: مصر تسير في طريق تنازلي بوفيات الرضع وحديثي الولادة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تسير في طريق تنازلي في وفيات الرضع وحديثي الولادة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أكد انخفاض كبير في وفيات المواليد.

أحمد موسى عن مباراة مصر والسنغال: الحكم فاسد والماتش اتسرق.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكم لم يحقق العدالة، وكان أسوأ حكم في قارة إفريقيا، وصلاح وإمام عاشور ومرموش "اتضربوا ضرب رهيب.

أحمد موسى يوجه التحية لحسام حسن: مكناش متوقعين نصل نصف نهائي.. فيديو

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه من التحكيم خلال مباراة منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم إفريقيا.

البرغوثي: الموقف المصري الحازم منع التهجير وأفشل المخططات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّه يتم التركيز في هذه المرحلة على  ضمان استمرار وقف إطلاق النار ووقف التعديات التي تجري.

نقيب السياحيين: المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة الإقبال السياحي

أكد باسم حلقة نقيب السياحيين، أن السياحة الثقافية  تشكل عنصرا هاما في قطاع السياحة بمصر.

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هجوم على نظام القيادة الآلية من تسلا.. كيف تزود سيارتك القديمة بنظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو؟

هاتف Red Magic 11 Air

هل سيكون "ريد ماجيك 11 آير" أقوى هاتف للألعاب في 2026؟

خواتم ذكية

تغنيك عن سمارت واتش وبأسعار لا تصدق.. إليك أفضل خواتم ذكية في الأسواق

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

