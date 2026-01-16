بهنساوي : بورفؤاد أصبحت قبلة الزائرين لمقاصدها السياحية والتجارية

أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد على ترحيب أجهزة المدينة لزائري المحافظات الأخرى خلال العطلة الأسبوعية، للاستمتاع بالمعالم الحضارية والجمالية لمدينة بورفؤاد، مضيفاً أن مدينة بورفؤاد بشكل خاص ومحافظة بورسعيد بشكل عام أصبحا قبلة للزائرين من مختلف المحافظات لما يتمتعان به من مقاصد سياحية وتجارية متنوعة.

كما أشار الدكتور إسلام بهنساوي، أن فيلات هيئة قناة السويس بمدينة بورفؤاد ذات طابع خاص والتي أصبحت الآن ضمن المناطق السياحية حيث يزورها الكثيرين من أهالي المحافظة وزوارها من المحافظات والدول الأخرى لكونها إحدى المناطق السكنية التراثية .

ونوه رئيس مدينة بورفؤاد، إلى حرص زائري المدينة على التقاط صور تذكارية مع فيلات هيئة قناة السويس في مدينة بورفؤاد، كما حرص مؤخراً مخرجو ومنتجو الأعمال الفنية المختلفة على تصوير مشاهد بها واستغلال جمال المدينة.

وعن توافد المواطنين لزيارة جبال الملح صرح الدكتور إسلام بهنساوي بأن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة بورفؤاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، اقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى ، وسط استمرار توافد الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً .

هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

فيما أعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبي ، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .