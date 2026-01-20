أحمد حسام يقترب من العودة للملاعب بعد إصابة الرباط الصليبي

أكد أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه بات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب، بعد اجتيازه المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق لفترة طويلة.



المرحلة الأخيرة من التأهيل وبداية التدريبات الجماعية

وأوضح حسام، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يسير بشكل جيد في برنامج التأهيل، مشيرًا إلى أنه وصل بالفعل إلى المرحلة النهائية، ولم يتبقَ سوى بعض الخطوات البسيطة قبل الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية. وأضاف أن شهر أبريل سيكون الموعد الأقصى لعودته للتدريب مع زملائه بشكل كامل، مؤكدًا أنه يشعر بتحسن كبير على المستويين البدني والنفسي.



إشادة بدعم الزمالك والإدارة الطبية

وأشاد مدافع الزمالك بالدور الكبير الذي لعبه النادي منذ لحظة إصابته، مؤكدًا أن الإدارة لم تتأخر عنه بأي شكل من الأشكال، سواء على مستوى الدعم المعنوي أو الطبي. كما أشار إلى وجود تواصل دائم من جانب الجهاز الطبي وإدارة النادي للاطمئنان على حالته، إلى جانب انتظام حصوله على مستحقاته المالية أسوة بباقي اللاعبين، وهو ما ساعده على تجاوز فترة العلاج بثبات وتركيز

صرف مستحقات اللاعبين لرفع الروح المعنوية

وفي سياق متصل، صرف مسؤولو نادي الزمالك جزءًا من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات الماضية، على أن يتم صرف جزء آخر خلال الشهر المقبل، في إطار حرص الإدارة على توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق وتحفيز اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

استعدادات قوية قبل مواجهة المصري

ويأتي هذا القرار في توقيت مهم، قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تهيئة الأجواء بشكل مثالي، ومنح اللاعبين أكبر قدر من التركيز والاستقرار الفني والنفسي، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث في المشوار القاري



