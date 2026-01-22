قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مقابلات لاختيار 110 متقدماً لبرنامج NET التدريبي بكفر الشيخ.. صور

إجراء مقابلات
إجراء مقابلات
محمود زيدان

 تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، انعقاد المقابلات الشخصية لـ 110 متقدمًا من شباب الخريجين للالتحاق ببرنامج التدريب المكثف في مجال ".NET Full Stack Development"، والذي ينظمه مركز استدامة للتدريب والتطوير بالديوان العام، بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI).

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه المنحة تأتي في إطار خطة المحافظة لتمكين الشباب وتأهيلهم رقميًا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر تقنية متخصصة قادرة على المنافسة في صناعة البرمجيات، وتنفيذ مشروعات ريادية تخدم خطة التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

شهدت المقابلات إقبالًا من المتقدمين البالغ عددهم 110 شاب وفتاة من مختلف التخصصات، حيث خضع المتقدمون لاختبارات (شخصية وفنية) لضمان اختيار أفضل العناصر لهذه الدورة المكثفة التي ستستمر لمدة 4 أشهر، معربين عن تقديرهم لهذه الفرصة الذهبية التي تتيحها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لصقل مهاراتهم وضمان مستقبل وظيفي متميز.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دورة تدريبية

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

