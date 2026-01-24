محافظ الغربية يشيد ببطولات الشرطة خلال مشاركته الاحتفال بعيدهم الـ74 بحضور رئيس الجمهورية

شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، والذي أُقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة، وذلك في مناسبة وطنية تُجسد معاني التضحية والفداء وتُخلد بطولات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن مشاركته في هذه المناسبة الوطنية تأتي تقديرًا للدور التاريخي والوطني الذي تضطلع به الشرطة المصرية، مشيرًا إلى أن ذكرى عيد الشرطة ستظل رمزًا للعطاء والإخلاص، واستحضارًا لملحمة الإسماعيلية الخالدة عام 1952 التي جسدت أسمى معاني الشرف والكرامة الوطنية، ورسخت في وجدان الشعب المصري قيمة الدفاع عن الأرض والعرض مهما كانت التضحيات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن رجال الشرطة المصرية يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل شجاعة وانضباط، مؤكدًا أن ما يبذلونه من جهود يومية في حفظ الأمن ومواجهة الجريمة وحماية مقدرات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محافظ الغربية: “عيد الشرطة رسالة وطنية متجددة تؤكد أن مصر محفوظة بسواعد أبنائها المخلصين، وأن تضحيات رجال الشرطة على مدار التاريخ كانت ولا تزال صمام الأمان الحقيقي لهذا الوطن، وداعمًا رئيسيًا لمسيرة البناء والتنمية.”

وأضاف:“نُقدر بكل فخر ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات جسيمة في مواجهة التحديات وحماية المواطنين، ونعاهدهم على استمرار التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ هيبة الدولة.”

وتضمنت فعاليات الاحتفال استعراضًا توثيقيًا لمسيرة الشرطة المصرية عبر تاريخها الوطني، إلى جانب تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، فضلًا عن عروض عكست التطور الكبير في قدرات وكفاءة رجال الشرطة وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تقف داعمة ومساندة لكافة جهود مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، مشددًا على أن الأمن والاستقرار هما الأساس الذي تُبنى عليه خطط التنمية وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.