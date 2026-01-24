قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Honor Magic 8 Pro Air .. تسريبات تكشف مواصفاته النحيفة والقوية

Honor Magic 8 Pro Air
Honor Magic 8 Pro Air
احمد الشريف

نشرت مصادر موثوقة يوم 24 يناير 2026 التسريبات الكاملة لمواصفات هاتف Honor Magic 8 Pro Air، مؤكدة تصميمًا نحيفًا بوزن 185 جرامًا فقط مع أداء رائد بمعالج Snapdragon 8 Gen 4.

مصادر التسريبات والمصداقية

نشرت حسابات تقنية صينية معروفة على Weibo صور نماذج CAD ووثائق GSMArena، مدعومة بتقارير من موقع Honor الرسمي. 

تتطابق التفاصيل مع شهادات 3C الصينية من ديسمبر 2025، مما يشير إلى إطلاق وشيك.

التصميم النحيف والمواد الفاخرة

يبلغ سمك Magic 8 Pro Air 7.8 ملم بإطار تيتانيوم Grade 5 وخلفية Kunlun Glass 2 مقاومة للسقوط من مترين. 

يزن 185 جرامًا ويتوفر بألوان أسود مات، أبيض لامع، أزرق متدرج، مع مقاومة IP69 وNanoCrystal Shield.

الشاشة والعرض المتقدم

شاشة OLED 6.8 إنش بدقة 1.5K (2800×1260) ومعدل تحديث 144 هرتز LTPO، مع سطوع 5000 نيتس وPWM 4320 هرتز. 

تدعم HDR10+ وDolby Vision مع طبقة Eye Comfort تقلل الإشعاع الأزرق بنسبة 75%.

الأداء والتبريد القوي

يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 (3 نانومتر) مع 16 جيجابايت RAM LPDDR5X وتخزين UFS 4.1. 

نظام تبريد VC بمساحة 7000 مم² يخفض الحرارة 18 درجة، مع درجات AnTuTu متوقعة 2.6 مليون نقطة.

الكاميرا الاحترافية

تضم كاميرا خلفية ثلاثية: 50 ميجابيكسل رئيسية f/1.4 مع OIS، 200 ميغابيكسل تليفوتو بتقريب بصري 4x، و50 ميجابيكسل فائقة الاتساع، و سيلفي 50 ميغابيكسل تدعم فيديو 8K@30fps والتركيز البصري 100x.

البطارية والشحن السريع

بطارية 5800 مللي أمبير ساعة تدوم 48 ساعة، مع شحن سلكي 100 واط (0-100% في 28 دقيقة) ولاسلكي 80 واط. 

يعمل بنظام MagicOS 9.0 على أندرويد 16 مع 5 سنوات تحديثات.

توقعات السعر والإطلاق

يعد السعر المتوقع 999 دولار لنسخة 12+256 جيجابايت، مع إطلاق في الصين فبراير 2026 ودوليًا في مارس. 

ينافس الجهاز Galaxy S26 Ultra وiPhone 18 Pro في فئة التصميم النحيف والأداء.

Honor Magic 8 Pro Air Honor Snapdragon 8 Gen 4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد أبو الغيط يوثق شهادته عن أيام الحرب والسلام: كتبتها في 9 أشهر

معرض القاهرة الدولي للكتاب

شكري عياد.. مشروع نقدي متكامل بين التراث والحداثة في ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبوظبي للكتاب يستعرض ملامح دورته الـ35 في معرض القاهرة

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد