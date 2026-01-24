Honor Magic 8 Pro Air .. تسريبات تكشف مواصفاته النحيفة والقوية

نشرت مصادر موثوقة يوم 24 يناير 2026 التسريبات الكاملة لمواصفات هاتف Honor Magic 8 Pro Air، مؤكدة تصميمًا نحيفًا بوزن 185 جرامًا فقط مع أداء رائد بمعالج Snapdragon 8 Gen 4.

مصادر التسريبات والمصداقية

نشرت حسابات تقنية صينية معروفة على Weibo صور نماذج CAD ووثائق GSMArena، مدعومة بتقارير من موقع Honor الرسمي.

تتطابق التفاصيل مع شهادات 3C الصينية من ديسمبر 2025، مما يشير إلى إطلاق وشيك.

التصميم النحيف والمواد الفاخرة

يبلغ سمك Magic 8 Pro Air 7.8 ملم بإطار تيتانيوم Grade 5 وخلفية Kunlun Glass 2 مقاومة للسقوط من مترين.

يزن 185 جرامًا ويتوفر بألوان أسود مات، أبيض لامع، أزرق متدرج، مع مقاومة IP69 وNanoCrystal Shield.

الشاشة والعرض المتقدم

شاشة OLED 6.8 إنش بدقة 1.5K (2800×1260) ومعدل تحديث 144 هرتز LTPO، مع سطوع 5000 نيتس وPWM 4320 هرتز.

تدعم HDR10+ وDolby Vision مع طبقة Eye Comfort تقلل الإشعاع الأزرق بنسبة 75%.

الأداء والتبريد القوي

يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 (3 نانومتر) مع 16 جيجابايت RAM LPDDR5X وتخزين UFS 4.1.

نظام تبريد VC بمساحة 7000 مم² يخفض الحرارة 18 درجة، مع درجات AnTuTu متوقعة 2.6 مليون نقطة.

الكاميرا الاحترافية

تضم كاميرا خلفية ثلاثية: 50 ميجابيكسل رئيسية f/1.4 مع OIS، 200 ميغابيكسل تليفوتو بتقريب بصري 4x، و50 ميجابيكسل فائقة الاتساع، و سيلفي 50 ميغابيكسل تدعم فيديو 8K@30fps والتركيز البصري 100x.

البطارية والشحن السريع

بطارية 5800 مللي أمبير ساعة تدوم 48 ساعة، مع شحن سلكي 100 واط (0-100% في 28 دقيقة) ولاسلكي 80 واط.

يعمل بنظام MagicOS 9.0 على أندرويد 16 مع 5 سنوات تحديثات.

توقعات السعر والإطلاق

يعد السعر المتوقع 999 دولار لنسخة 12+256 جيجابايت، مع إطلاق في الصين فبراير 2026 ودوليًا في مارس.

ينافس الجهاز Galaxy S26 Ultra وiPhone 18 Pro في فئة التصميم النحيف والأداء.