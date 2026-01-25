رئيس مياه الشرب بالغربية يراجع معدلات تنفيذ المشروعات بكفر الزيات

أجرى اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة ميدانية لعدد من المشروعات الجارية بفرع الشركة بكفر الزيات، لمراجعة ومتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي على أرض الواقع، موجها بسرعة الإنجاز والالتزام بدقة المعايير والمواصفات.

جولة ميدانية

بدأت الجولة بتفقد مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الزيات، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ ٧٨ ألف متر مكعب/يوم، وتخدم نطاقًا واسعًا من سكان المركز.

واطلع على الأعمال الإنشائية والفنية الجارية، مشددًا على مقاول التنفيذ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري، لضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمحطة بعد الانتهاء.

كما شملت الجولة تفقد محطة مياه كفر الزيات المرشحة، والتي تعمل بطاقة ٣٤٥٦٠ متر مكعب/يوم، حيث تابع مراحل التنقية المختلفة، وأشاد بجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكدًا على أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة التشغيل.

اخبار مياه الشرب والصرف الصحى

واختتم رئيس الشركة جولته بتفقد أعمال إنشاء المخازن الجديدة داخل المحطة المرشحة، والتي تُنفذ حاليًا ضمن خطة تطوير البنية التحتية للفرع، حيث وجه بضرورة الاهتمام بأعمال التشطيبات والتجهيزات الداخلية، وفقًا للتوصيات الفنية، لضمان تنفيذ مخازن نموذجية تخدم احتياجات التشغيل والصيانة بكفاءة عالية.