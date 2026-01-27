وزير العدل يصدر قرارا بنقل قسم التصديقات من الوزارة بلاظوغلي إلى مقره الجديد

أصدر اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرارًا بنقل قسم التصديقات التابع لقطاع شئون المحاكم، والذي يختص بالتصديق على كافة الأحكام القضائية المدنية والتجارية، والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة للوزارة، وإشهار الإسلام الصادر من لجنة الفتوى بالأزهر، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية، من مقره الكائن بديوان عام وزارة العدل بميدان لاظوغلى، إلى مقره الجديد بمجمع مصالح وزارة العدل أمام محطة مترو السيدة زينب -محافظة القاهرة.



على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/2/2026.